ESPECIALISTAS CUESTIONAN COBRO RETROACTIVO DE IVA A PLATAFORMAS DE APUESTAS EN LÍNEA TRAS RESOLUCIÓN DEL SII

La decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de exigir el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las plataformas de apuestas en línea ha generado cuestionamientos entre especialistas en derecho tributario, especialmente por el carácter retroactivo de la medida. La resolución establece que las empresas deberán pagar el impuesto correspondiente a los últimos 36 meses, pese a que una resolución emitida por el propio organismo en marzo de 2023 les impedía declarar y enterar ese tributo.

El abogado Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, sostuvo que no corresponde exigir el pago de un impuesto cuando el contribuyente estuvo imposibilitado materialmente de cumplir con esa obligación. En la misma línea, el abogado tributario Paris Norambuena afirmó que la medida plantea dudas jurídicas a la luz del artículo 26 del Código Tributario y del principio de confianza legítima en la actuación de la administración del Estado.

Norambuena también cuestionó aspectos técnicos de la Resolución 69, señalando que no establece cómo debe calcularse la base imponible del IVA para esta actividad. A su juicio, aplicar el impuesto sobre el monto total de las apuestas resulta discutible, considerando que una parte importante de esos recursos se destina al pago de premios y que la determinación de la base imponible debería ser materia de ley y no de una regulación administrativa.

La resolución ya fue publicada en el Diario Oficial y actualmente se encuentra bajo revisión de la Contraloría General de la República, tras requerimientos presentados por parlamentarios. Mientras no exista una legislación específica que regule la industria de las apuestas en línea, especialistas advierten que la incertidumbre jurídica podría derivar en acciones judiciales y afectar el interés de inversionistas en distintos sectores económicos.

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