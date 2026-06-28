Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

28 de junio de 2026

ESPECIALISTAS CUESTIONAN COBRO RETROACTIVO DE IVA A PLATAFORMAS DE APUESTAS EN LÍNEA TRAS RESOLUCIÓN DEL SII

​Abogados expertos en derecho tributario plantean reparos jurídicos a la exigencia de pagar impuestos por los últimos 36 meses, argumentando que una resolución previa del Servicio de Impuestos Internos impedía a las empresas cumplir con esa obligación.

apuestas en línea

La decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de exigir el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las plataformas de apuestas en línea ha generado cuestionamientos entre especialistas en derecho tributario, especialmente por el carácter retroactivo de la medida. La resolución establece que las empresas deberán pagar el impuesto correspondiente a los últimos 36 meses, pese a que una resolución emitida por el propio organismo en marzo de 2023 les impedía declarar y enterar ese tributo.

El abogado Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, sostuvo que no corresponde exigir el pago de un impuesto cuando el contribuyente estuvo imposibilitado materialmente de cumplir con esa obligación. En la misma línea, el abogado tributario Paris Norambuena afirmó que la medida plantea dudas jurídicas a la luz del artículo 26 del Código Tributario y del principio de confianza legítima en la actuación de la administración del Estado.

Norambuena también cuestionó aspectos técnicos de la Resolución 69, señalando que no establece cómo debe calcularse la base imponible del IVA para esta actividad. A su juicio, aplicar el impuesto sobre el monto total de las apuestas resulta discutible, considerando que una parte importante de esos recursos se destina al pago de premios y que la determinación de la base imponible debería ser materia de ley y no de una regulación administrativa.

La resolución ya fue publicada en el Diario Oficial y actualmente se encuentra bajo revisión de la Contraloría General de la República, tras requerimientos presentados por parlamentarios. Mientras no exista una legislación específica que regule la industria de las apuestas en línea, especialistas advierten que la incertidumbre jurídica podría derivar en acciones judiciales y afectar el interés de inversionistas en distintos sectores económicos.


telemedicinawilliams

PUERTO WILLIAMS SE SUMA A LA ATENCIÓN REMOTA DE ESPECIALISTAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MÁS DE 7.500 PERSONAS DESAFIARON EL FRÍO EN UNA NUEVA EDICIÓN DEL CHAPUZÓN DEL ESTRECHO

Leer Más

​La tradicional actividad de las Invernadas de Punta Arenas reunió a participantes de distintas edades y nacionalidades, consolidándose como uno de los principales eventos del invierno en la capital regional.

​La tradicional actividad de las Invernadas de Punta Arenas reunió a participantes de distintas edades y nacionalidades, consolidándose como uno de los principales eventos del invierno en la capital regional.

CP 50
nuestrospodcast
apuestas en línea

ESPECIALISTAS CUESTIONAN COBRO RETROACTIVO DE IVA A PLATAFORMAS DE APUESTAS EN LÍNEA TRAS RESOLUCIÓN DEL SII

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
apuestas en línea

ESPECIALISTAS CUESTIONAN COBRO RETROACTIVO DE IVA A PLATAFORMAS DE APUESTAS EN LÍNEA TRAS RESOLUCIÓN DEL SII

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
PANTALLAS TRANSALERCE

TRANSALERCE INSTALA PANTALLAS DIGITALES EN EL 95% DE SU FLOTA DE BUSES EN PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
BANNER CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
tratadoantartico

SENADOR KUSANOVIC CELEBRA LOS 65 AÑOS DEL TRATADO ANTÁRTICO, PERO LLAMA A ACTUALIZAR LA POLÍTICA ANTÁRTICA Y RECUPERAR AGENDA TERRITORIALISTA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250