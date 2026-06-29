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29 de junio de 2026

ESPECIALISTAS RESPALDAN IMPUESTO A LOS VAPEADORES PARA REDUCIR SU CONSUMO EN ADOLESCENTES

​Académicos plantean que gravar los dispositivos con y sin nicotina puede contribuir a disminuir el inicio del consumo entre jóvenes y prevenir futuras enfermedades asociadas a la exposición a sus aerosoles.

vapeadores

Especialistas de la Universidad de Chile respaldaron la propuesta impulsada por los ministerios de Salud y de Hacienda para aplicar un impuesto específico a los dispositivos de vapeo y equiparar su régimen tributario al del tabaco. A juicio de los expertos, la medida debe entenderse como una estrategia de salud pública orientada a reducir el consumo entre adolescentes y prevenir enfermedades asociadas al uso de estos productos.

Verónica Iglesias Álamos, académica del Programa de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública e investigadora del Centro para la Prevención y Control del Cáncer (CECAN), señaló que la iniciativa no debe analizarse solo por sus efectos económicos, sino también por su capacidad para prevenir la adicción a la nicotina y la exposición a aerosoles potencialmente dañinos para la salud.

Por su parte, Marco Cornejo Ovalle, director del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, advirtió que los efectos respiratorios derivados del uso de vapeadores pueden tardar años en manifestarse. Agregó que tanto los dispositivos con nicotina como aquellos que no la contienen exponen a los usuarios a sustancias potencialmente perjudiciales y pueden contribuir a normalizar estas conductas entre adolescentes y jóvenes.

Los especialistas destacaron que la evidencia internacional identifica el aumento de impuestos como una de las medidas más eficaces para disminuir el consumo en menores de edad. En ese contexto, sostienen que equiparar el tratamiento tributario de los cigarrillos electrónicos al del tabaco convencional representa una oportunidad para fortalecer la prevención y reducir los riesgos asociados a estos dispositivos.


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