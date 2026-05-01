DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE LLAMA A INFORMAR DE FORMA OPORTUNA LAS RETENCIONES EN DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS

En el contexto del proceso de devolución de la Operación Renta, la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) enfatizó la importancia de que las retenciones u observaciones a las devoluciones de impuestos sean informadas de manera oportuna y con fundamentos claros a las y los contribuyentes.

El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, señaló que uno de los derechos fundamentales en materia tributaria es recibir información clara y a tiempo sobre la situación fiscal. En ese sentido, indicó que retrasar la comunicación de observaciones puede generar incertidumbre y afectar a quienes esperan su devolución tras cumplir con sus obligaciones.

Desde la entidad explicaron que, en caso de que el Servicio de Impuestos Internos o la Tesorería General de la República detecten inconsistencias y retengan devoluciones, es clave que el contribuyente conozca de inmediato el motivo. Esto permite corregir antecedentes o tomar decisiones dentro de los plazos establecidos.

Asimismo, se advirtió que postergar la entrega de esta información dificulta el ejercicio de derechos y puede impactar el normal desarrollo del proceso tributario. Por ello, la Defensoría indicó que se mantendrá atenta a posibles situaciones que afecten a los contribuyentes.

Finalmente, la institución recordó que las personas pueden realizar consultas o presentar requerimientos a través de su sitio web o en oficinas de atención a lo largo del país, en caso de considerar que sus derechos han sido vulnerados.





​

