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1 de mayo de 2026

DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE LLAMA A INFORMAR DE FORMA OPORTUNA LAS RETENCIONES EN DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS

​La entidad advirtió que retrasar esta información puede afectar el ejercicio de derechos de las personas durante la Operación Renta.

defensoria-del-contribuyente

En el contexto del proceso de devolución de la Operación Renta, la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) enfatizó la importancia de que las retenciones u observaciones a las devoluciones de impuestos sean informadas de manera oportuna y con fundamentos claros a las y los contribuyentes.

El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, señaló que uno de los derechos fundamentales en materia tributaria es recibir información clara y a tiempo sobre la situación fiscal. En ese sentido, indicó que retrasar la comunicación de observaciones puede generar incertidumbre y afectar a quienes esperan su devolución tras cumplir con sus obligaciones.

Desde la entidad explicaron que, en caso de que el Servicio de Impuestos Internos o la Tesorería General de la República detecten inconsistencias y retengan devoluciones, es clave que el contribuyente conozca de inmediato el motivo. Esto permite corregir antecedentes o tomar decisiones dentro de los plazos establecidos.

Asimismo, se advirtió que postergar la entrega de esta información dificulta el ejercicio de derechos y puede impactar el normal desarrollo del proceso tributario. Por ello, la Defensoría indicó que se mantendrá atenta a posibles situaciones que afecten a los contribuyentes.

Finalmente, la institución recordó que las personas pueden realizar consultas o presentar requerimientos a través de su sitio web o en oficinas de atención a lo largo del país, en caso de considerar que sus derechos han sido vulnerados.



TGR08216

TGR DEVUELVE EXCEDENTES A MÁS DE 854 MIL CONTRIBUYENTES QUE DECLARARON ENTRE EL 1 Y EL 8 DE ABRIL

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