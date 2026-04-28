CON ENTRETENIDA ACTIVIDAD DE ANIMACIÓN LECTORA BIBLIOTECA 47 DEL SERPAT CERRÓ PROGRAMACIÓN DEL MES DEL LIBRO

Este lunes la Biblioteca Pública 47 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) culminó una nutrida programación desarrollada para celebrar el Mes del Libro. Encabezada por el director regional del Serpat, Pablo Quercia, y el coordinador regional de Bibliotecas Públicas, Bruno Sepúlveda, la mediación actividad de mediación lectora "Tito Rissoti & Los Libros" congregó a alrededor de 40 personas, en su mayoría niños y niñas, quienes participaron entusiastas en la puesta en escena de la Fundación Cultura Escena en alianza con la compañía Laburbujacirko!.

​



La entretenida propuesta está orientada a fomentar el interés por la lectura y la escritura en niños y niñas, acercándolos al mundo de los libros de manera lúdica, dinámica y participativa, promoviendo la imaginación, la creatividad y el vínculo temprano con la lectura como una herramienta fundamental para el desarrollo integral. Así, con apoyo de diversos elementos y un gran libro pop up, se fueron presentando pasajes de la vida de Gabriela Mistral, Antoine de Saint-Exupéry y Charles Perrault.

​



El artista Pablo Carbajal Schiavonne expresó que "vivo hace 25 años en Chile y tienen un público hermoso. Los niños siguen siendo niños, no han perdido la inocencia, y se ve que los papás, las mamás, las abuelas y abuelos acompañan momentos de lectura de los más pequeños, lo que es importantísimo. Es la primera vez que estamos en Punta Arenas y esperamos repetir para acercarnos a otras ciudades de la región, ya sea con actividades de divulgación científica, fomento lector, o este proyecto de animación lectora que da a conocer la vida y obra de tres escritores universales de la literatura infantil con magia, malabares y humor, para que los niños sientan motivación e interés por conocer su trabajo".

​



Por su parte, Silvana Chandía acotó que "iniciamos el 1 de abril en Arica y hemos recorrido ocho regiones, visitando 17 comunas, gracias a que esta propuesta ha sido beneficiada y financiada por el Fondo del Libro y la Lectura, en la línea de Fomento de la Lectura, Escritura y Comunicación Oral en espacios culturales, de lectura y educativos, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta itinerancia permitió que diversas comunidades tuvieran acceso a experiencias culturales de calidad, fortaleciendo el acceso equitativo a la lectura y las artes".

​



Mes del Libro





La encargada de la Biblioteca Pública 47 del Serpat, Fernanda Poblete, expresó su satisfacción por la asistencia y participación de los usuarios del recinto, que acudieron este lunes a participar de esta instancia de animación lectora.





Asimismo, mencionó las demás actividades desarrolladas durante abril, que también contaron con una excelente respuesta del público: "Comenzamos el 2 de abril con el Día del Libro Infantil y Juvenil en el Jardín Infantil y Sala Cuna Hitipan de Punta Arenas, donde se rindió un homenaje a la escritora y editora magallánica Rosamaría Solar Robertson, fallecida en enero pasado, con un cuentacuentos de su obra "El sueño de Elvis", en una iniciativa financiada por la seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio gestionada en conjunto con la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas".

​



Agregó que "el 10 de abril continuamos con el cuentacuentos 'Celebremos los cuentos, ven y te los cuento', a cargo de Verena Valderas, y el día 22 tuvimos una visita guiada a nuestra biblioteca acompañada de cuentos con Kamishibai en el marco de la celebración del Día del Libro de la Escuela Especial de Lenguaje Rayito de Luz (Prekinder, Kinder y niveles medios). Ese mismo día, en la tarde, nos trasladamos al Jardín Infantil Keola Kipa donde realizamos una mediación lectora en Sala Cuna y niveles medios".

​



A modo de balance, concluyó que "estamos muy contentos con la recepción de nuestros usuarios, que participaron activamente en las actividades y también porque por tercer año consecutivo realizamos un taller abierto a la comunidad con motivo del Mes del Libro". Este año se trató del "Taller teatro de sombras", efectuado el pasado sábado 25 de abril, que sucedió al taller de escritura bordada realizado en 2025 y al de collage (2024).

​





