MUNICIPIO Y SUBSECRETARÍA DE TURISMO BUSCAN FORTALECER A PUNTA ARENAS COMO PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTICA

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos Valdivieso, sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, para abordar estrategias que permitan fortalecer el rol de la capital magallánica como principal puerta de entrada a la Antártica. Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la importancia de potenciar la promoción turística de la ciudad y avanzar en acciones concretas que impulsen el desarrollo económico local asociado al turismo.

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El alcalde Claudio Radonich valoró la visita de la subsecretaria y destacó la importancia de que las autoridades nacionales conozcan en terreno los desafíos que enfrenta la ciudad en materia turística. "Valoro el gesto de poder estar acá. Nuestro turismo en Punta Arenas ha disminuido. Nos encanta que Puerto Natales crezca, pero somos destinos complementarios", indicó.

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El jefe comunal sostuvo que es necesario reforzar la llegada de cruceros y fortalecer la promoción turística de la ciudad desde el Estado. "El tema es que Sernatur nunca realizó una promoción de la ciudad de Punta Arenas como destino turístico durante los últimos, al menos, diez años. Por eso, este no puede ser solo un esfuerzo del sector privado; el Estado, a través de su principal organismo en esta materia, Sernatur, debe generar una promoción de Punta Arenas como destino", afirmó.

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Radonich destacó además los esfuerzos realizados por el municipio para atraer visitantes mediante iniciativas de autogestión, incluyendo visitas a medios de comunicación fuera de la región y otras acciones desarrolladas sin generar costos para los vecinos.

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Tras la reunión, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos Valdivieso, manifestó su satisfacción por el encuentro y destacó las múltiples fortalezas que posicionan a Punta Arenas como un destino único en el país. "Punta Arenas es la puerta de entrada a la Antártica y eso es precisamente lo que estuvimos conversando con el alcalde, cómo podemos potenciar esa condición en una ciudad maravillosa, con gastronomía, cultura, historia y un enorme potencial vinculado también a la Antártica", señaló.

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Junto con lo anterior, Lagos Valdivieso adelantó que "en las próximas semanas vamos a elaborar un plan concreto para seguir poniendo en valor todavía más lo que (Punta Arenas) ya es".

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Asimismo, la subsecretaria destacó la capacidad de la ciudad para ofrecer actividades durante todo el año, especialmente en invierno, con eventos emblemáticos como el Carnaval de Invierno y el tradicional Chapuzón del Estrecho. "Es muy importante romper la estacionalidad. El invierno también nos brinda muchas oportunidades para el turismo, y hay que atreverse a venir", sostuvo.

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Finalmente, el alcalde recordó que cerca del 10% de la población de Punta Arenas depende directa o indirectamente de la actividad turística, por lo que fortalecer este sector tiene un impacto significativo en hoteles, restaurantes, cafeterías, comercio, transporte y operadores turísticos.