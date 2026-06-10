GENDARMERÍA REFUERZA SEGURIDAD EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUNTA ARENAS CON OPERATIVO DE REGISTRO Y ALLANAMIENTO

En el marco del Plan de Acción Contra la Violencia Carcelaria, Gendarmería en Magallanes realizó un operativo de registro y allanamiento, en el Complejo Penitenciario (CP) de Punta Arenas. El procedimiento que fue encabezado por el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, junto al director regional de la institución, coronel Rodrigo Campusano Yáñez.

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Una vez finalizado, el coronel Rodrigo Campusano dio cuenta del trabajo desarrollado por el personal institucional, subrayando la eficiencia y eficacia del procedimiento, en el que participaron funcionarios de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP), Equipo de Canes Adiestrados (ECA), del Área Operativa Regional, así como personal del propio CP.

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Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, valoró el operativo manifestando que "se trató de un operativo impecable, profesional y con estricto apego a los derechos humanos", agregando que "deberíamos estar todos orgullosos de la institución, que permanentemente demuestra el control efectivo de los establecimientos penitenciarios, por parte del Estado".

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Asimismo, la autoridad regional, enfatizó que "este tipo de acciones son de suma importancia para la prevención de delitos mediante la pesquisa de estupefacientes, dispositivos de comunicación y elementos cortopunzantes".

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"Queda claro que cometer delitos al interior de los recintos penitenciarios implica sumar años de privación de libertad y quedar excluidos de beneficios como la reducción de condena", agregó el seremi.

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Este operativo se enmarca en las acciones permanentes, que desarrolla Gendarmería de Chile, para fortalecer la seguridad penitenciaria, prevenir hechos delictuales y resguardar el control de los establecimientos, en línea con el mandato institucional y el respeto irrestricto de los derechos humanos.