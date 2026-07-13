Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

13 de julio de 2026

MÁS DE $1.200 MILLONES DEJARON A LA ECONOMÍA LOCAL LOS VISITANTES DE LAS INVERNADAS

​En total, cerca de 15 mil visitantes provenientes de diferentes puntos del país llegaron a Punta Arenas para disfrutar del Patagonia Light Festival, el Chapuzón del Estrecho, el concierto de Los Bunkers y el Carnaval de Invierno.

BK 3
Un balance positivo realizó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, tras la ejecución de las principales actividades de las Invernadas 2026, asegurando que estas permitieron atraer a cerca de 15 mil visitantes y generar un impacto estimado de más de $1.200 millones en la economía local, beneficiando especialmente al comercio, la gastronomía, la hotelería y el turismo en general durante una época tradicionalmente considerada de baja demanda.

El jefe comunal explicó que la estrategia municipal consistió en concentrar las principales actividades invernales durante el período de vacaciones de invierno en todo el país, con el objetivo de posicionar a Punta Arenas como un destino atractivo para el turismo familiar.

Entre los eventos que marcaron la programación estuvieron el Patagonia Light Festival, el tradicional Chapuzón del Estrecho, el concierto de Los Bunkers y el Carnaval de Invierno, iniciativas que convocaron a visitantes provenientes de Puerto Natales, Porvenir, Río Gallegos y distintas regiones de Chile.

"Calculamos que durante estos diez días llegaron a nuestra ciudad cerca de 15 mil personas", señaló Radonich. Asimismo, agregó que "se notó un movimiento distinto y en los cálculos que tienen los expertos en turismo, finalmente se calcula que sobre 1.200 millones de pesos fueron incorporados a la economía local durante estos días", sostuvo la autoridad comunal.
Junto con lo anterior, Radonich destacó que durante el desarrollo de las actividades municipales los restaurantes y cafeterías registraron una alta afluencia de público, mientras que el comercio experimentó un aumento en las ventas. "Pudimos colaborar con eso, pero sobre todo al repunte de las ventas de la ciudad, sobre todo en el centro, y algo muy importante, también de la vida nocturna. Así que estamos muy contentos, creemos que este es el camino que nos refuerza finalmente, y esperamos tener a más socios en esto", indicó el alcalde.

Finalmente, Radonich hizo un llamado a fortalecer la participación de toda la comunidad de cara a la temporada invernal de 2027. "Esperamos el próximo año poder mejorar esta cifra y pedir que todos nos sintamos parte finalmente, como anfitriones, y que los negocios también hagan lo suyo", concluyó.
MATTIONI

CARRO ALEGÓRICO DE PAOLA MATTIONI RECORRE EL CARNAVAL EN HOMENAJE A LA PRIMERA REINA DEL EVENTO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CADEM: DESAPROBACIÓN DE KAST LLEGA A 58% Y ECONOMÍA PASA A SER EL ÁREA PEOR EVALUADA DEL GOBIERNO

Leer Más

El sondeo también reflejó un deterioro en la percepción sobre el desempeño del Ejecutivo en distintas materias, especialmente en economía y empleo, que pasó a convertirse en una de las áreas peor evaluadas por la ciudadanía.

El sondeo también reflejó un deterioro en la percepción sobre el desempeño del Ejecutivo en distintas materias, especialmente en economía y empleo, que pasó a convertirse en una de las áreas peor evaluadas por la ciudadanía.

Kast
nuestrospodcast
BK 3

MÁS DE $1.200 MILLONES DEJARON A LA ECONOMÍA LOCAL LOS VISITANTES DE LAS INVERNADAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
BK 3

MÁS DE $1.200 MILLONES DEJARON A LA ECONOMÍA LOCAL LOS VISITANTES DE LAS INVERNADAS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
sos chile

ALDEAS INFANTILES SOS CHILE ABRE CONVOCATORIA DE VOLUNTARIOS PARA SU COLECTA NACIONAL 2026

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
diputadoriquelmeducci

DIPUTADO RIQUELME APUNTA AL GOBIERNO REGIONAL POR LA CONCESIÓN DE ZONA FRANCA: "NO PODEMOS NUEVAMENTE ENTREGAR A DEDO EL CONTRATO"

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250