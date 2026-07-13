MÁS DE $1.200 MILLONES DEJARON A LA ECONOMÍA LOCAL LOS VISITANTES DE LAS INVERNADAS

Un balance positivo realizó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, tras la ejecución de las principales actividades de las Invernadas 2026, asegurando que estas permitieron atraer a cerca de 15 mil visitantes y generar un impacto estimado de más de $1.200 millones en la economía local, beneficiando especialmente al comercio, la gastronomía, la hotelería y el turismo en general durante una época tradicionalmente considerada de baja demanda.





El jefe comunal explicó que la estrategia municipal consistió en concentrar las principales actividades invernales durante el período de vacaciones de invierno en todo el país, con el objetivo de posicionar a Punta Arenas como un destino atractivo para el turismo familiar.

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Entre los eventos que marcaron la programación estuvieron el Patagonia Light Festival, el tradicional Chapuzón del Estrecho, el concierto de Los Bunkers y el Carnaval de Invierno, iniciativas que convocaron a visitantes provenientes de Puerto Natales, Porvenir, Río Gallegos y distintas regiones de Chile.

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"Calculamos que durante estos diez días llegaron a nuestra ciudad cerca de 15 mil personas", señaló Radonich. Asimismo, agregó que "se notó un movimiento distinto y en los cálculos que tienen los expertos en turismo, finalmente se calcula que sobre 1.200 millones de pesos fueron incorporados a la economía local durante estos días", sostuvo la autoridad comunal.

Junto con lo anterior, Radonich destacó que durante el desarrollo de las actividades municipales los restaurantes y cafeterías registraron una alta afluencia de público, mientras que el comercio experimentó un aumento en las ventas. "Pudimos colaborar con eso, pero sobre todo al repunte de las ventas de la ciudad, sobre todo en el centro, y algo muy importante, también de la vida nocturna. Así que estamos muy contentos, creemos que este es el camino que nos refuerza finalmente, y esperamos tener a más socios en esto", indicó el alcalde.

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Finalmente, Radonich hizo un llamado a fortalecer la participación de toda la comunidad de cara a la temporada invernal de 2027. "Esperamos el próximo año poder mejorar esta cifra y pedir que todos nos sintamos parte finalmente, como anfitriones, y que los negocios también hagan lo suyo", concluyó.