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12 de julio de 2026

MUNICIPIO Y MALL ESPACIO URBANO PIONERO FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER FERIAS DE EMPRENDIMIENTO LOCAL

La alianza contempla la realización de tres ferias temáticas al año. La primera será la Feria Invernadas 2026, que se desarrollará entre el 13 y el 19 de julio con la participación de diez emprendimientos de Punta Arenas.

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La Municipalidad de Punta Arenas y Mall Espacio Urbano Pionero firmaron un convenio de colaboración que permitirá desarrollar tres ferias temáticas al año para promover el emprendimiento local. La iniciativa busca generar espacios permanentes de exhibición y comercialización para microempresarios de la comuna, beneficiando a cerca de 30 emprendimientos anualmente.

La primera actividad contemplada en este acuerdo será la Feria Invernadas 2026, que se realizará entre el 13 y el 19 de julio, de 10:00 a 20:00 horas, en el segundo nivel del Mall Espacio Urbano Pionero. En esta versión participarán diez emprendimientos dedicados a la manufactura local, con productos inspirados en la naturaleza, la flora, la fauna, el patrimonio y los pueblos originarios de Magallanes, además de artículos alusivos a las celebraciones de invierno.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que el convenio permitirá planificar con anticipación las ferias Mujer Emprendedora, Invernadas y Navidad, ofreciendo a los expositores un espacio cubierto y con alto flujo de visitantes. En tanto, el center manager de Mall Espacio Urbano Pionero, Freddy Tapia, señaló que la alianza busca fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado en beneficio de la comunidad.

Desde la Dirección de Fomento Productivo y Turismo informaron que podrán participar emprendimientos formalizados dedicados a la manufactura local. Además, recordaron que la Feria Invernadas del año pasado registró ventas cercanas a los siete millones de pesos, consolidándose como una instancia de apoyo para los pequeños productores de Punta Arenas.

PQ 3

VUELVE EL PASSPUQ: MUNICIPIO DISPONDRÁ MIL PASES 2X1 PARA RECORRER ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE PUNTA ARENAS

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