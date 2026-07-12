MUNICIPIO Y MALL ESPACIO URBANO PIONERO FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER FERIAS DE EMPRENDIMIENTO LOCAL

La Municipalidad de Punta Arenas y Mall Espacio Urbano Pionero firmaron un convenio de colaboración que permitirá desarrollar tres ferias temáticas al año para promover el emprendimiento local. La iniciativa busca generar espacios permanentes de exhibición y comercialización para microempresarios de la comuna, beneficiando a cerca de 30 emprendimientos anualmente.

La primera actividad contemplada en este acuerdo será la Feria Invernadas 2026, que se realizará entre el 13 y el 19 de julio, de 10:00 a 20:00 horas, en el segundo nivel del Mall Espacio Urbano Pionero. En esta versión participarán diez emprendimientos dedicados a la manufactura local, con productos inspirados en la naturaleza, la flora, la fauna, el patrimonio y los pueblos originarios de Magallanes, además de artículos alusivos a las celebraciones de invierno.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que el convenio permitirá planificar con anticipación las ferias Mujer Emprendedora, Invernadas y Navidad, ofreciendo a los expositores un espacio cubierto y con alto flujo de visitantes. En tanto, el center manager de Mall Espacio Urbano Pionero, Freddy Tapia, señaló que la alianza busca fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado en beneficio de la comunidad.

Desde la Dirección de Fomento Productivo y Turismo informaron que podrán participar emprendimientos formalizados dedicados a la manufactura local. Además, recordaron que la Feria Invernadas del año pasado registró ventas cercanas a los siete millones de pesos, consolidándose como una instancia de apoyo para los pequeños productores de Punta Arenas.