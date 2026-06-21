MUNICIPIO SOLICITA A VIALIDAD EXPONER AVANCES SOBRE SOLUCIÓN PARA EL CRUCE DE AVENIDA FREI Y RUTA 9

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y representantes del Concejo Municipal sostuvieron una reunión con autoridades de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas y de Vialidad para conocer el estado de los proyectos destinados a mejorar la seguridad en el cruce de Avenida Eduardo Frei con Ruta 9.

Tras el encuentro, Radonich señaló que uno de los temas abordados fue la factibilidad de las alternativas analizadas para la intersección. Según explicó, un estudio desarrollado desde 2024 concluyó que la opción más viable corresponde a la construcción de una rotonda, aunque su materialización podría tardar entre cuatro y cinco años.

Ante este escenario, el jefe comunal indicó que solicitarán la presencia de representantes de Vialidad en el Concejo Municipal para que expongan en detalle el estado de avance de las iniciativas y los plazos asociados. El objetivo, señaló, es entregar información clara a la comunidad y evitar generar expectativas que no puedan concretarse.

Por su parte, el concejal Germán Flores destacó la preocupación existente por la seguridad en el sector, conocido por los vecinos como el "cruce de la muerte" debido a los accidentes de tránsito registrados en el lugar. El edil valoró la disposición de las autoridades para buscar fórmulas que permitan reducir los tiempos de ejecución de una solución definitiva.

Además de la futura rotonda, durante la reunión se analizó la posibilidad de implementar medidas de mitigación en los próximos meses. Las autoridades comunales manifestaron que continuarán realizando gestiones con el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad para avanzar en mejoras que permitan aumentar la seguridad de quienes transitan por este punto de la ciudad.

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