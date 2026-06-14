MUNICIPIO DESPLEGÓ OPERATIVO DURANTE CUATRO DÍAS POR ESCARCHA, NEVADAS Y DESHIELOS EN PUNTA ARENAS

Durante cuatro días consecutivos, la Municipalidad de Punta Arenas mantuvo un operativo permanente para enfrentar los efectos de las bajas temperaturas, las nevadas y los posteriores deshielos que afectaron distintos sectores de la comuna. A través de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastre, los equipos realizaron labores de esparcido de sal, despeje de nieve y atención de emergencias en diversos puntos de la ciudad.

Según informó el municipio, durante la contingencia se distribuyeron 94 toneladas de sal en las calles, se despejaron más de 50 kilómetros de caminos y se atendieron 14 emergencias en viviendas afectadas principalmente por la acumulación de agua producto de los deshielos. Las labores se concentraron tanto en sectores urbanos como periurbanos.

El alcalde Claudio Radonich destacó que las condiciones climáticas obligaron a intervenir algunas vías en reiteradas ocasiones debido al congelamiento constante de la calzada. Asimismo, explicó que las nevadas registradas en la zona alta de la ciudad fueron seguidas por un aumento de temperatura que generó un deshielo importante, complicando la conectividad y el estado de diversos caminos.

Entre los sectores más afectados por los deshielos se encuentran Pampa Redonda, Juan Glavic, Pedro Aguirre Cerda y Monte Verde Alto. En esos lugares los equipos municipales realizaron trabajos de escurrimiento de aguas, limpieza de cunetas y mejoramiento de caminos que resultaron dañados por la acumulación de agua.

El municipio también reiteró su preocupación por los anegamientos registrados en la Prolongación Mardones y en el sector de Barranco Amarillo. En este último caso, informó que la situación fue denunciada ante el Ministerio de Obras Públicas para que se evalúen las medidas correspondientes frente a las modificaciones que estarían afectando el escurrimiento natural de las aguas.

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