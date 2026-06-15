CECOSF FORTALECIENDO VIDAS LLEVARÁ OPERATIVO DE SALUD ESTE 19 DE JUNIO AL SECTOR SUR PARA ACERCAR PRESTACIONES A LA COMUNIDAD

Con el objetivo de facilitar el acceso a la atención primaria y acercar las prestaciones sanitarias a los vecinos del sector sur de Punta Arenas, el Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) Fortaleciendo Vidas realizará este viernes un operativo de salud en terreno en el condominio Vista Monte Aymond.

La iniciativa fue dada a conocer esta mañana durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde participaron el agente comunitario Nicolás Álvarez y la trabajadora social Daniela Oyarzo, quienes destacaron la importancia de fortalecer el vínculo entre el equipo de salud y la comunidad.

Según explicó Oyarzo, el operativo se enmarca en el plan de participación social que desarrolla el establecimiento junto a los vecinos del territorio. “Una de las actividades que están contempladas para este año tiene que ver con acercar las prestaciones de salud al entorno territorial”, señaló.

La actividad se desarrollará este viernes 19 de junio, entre las 18:00 y las 20:00 horas, en la sede del condominio Vista Monte Aymond, ubicada en Bahía Wulaia 145. Durante la jornada se ofrecerán diversas prestaciones gratuitas, entre ellas inscripción al CECOSF, vacunación contra la influenza, exámenes preventivos para adultos y adultos mayores, test rápido de VIH, orientación social, asesoría nutricional, educación dental, acceso al Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI) y un stand informativo de Seguridad Municipal.

Oyarzo explicó que la iniciativa responde a solicitudes realizadas por los propios vecinos, quienes han manifestado la necesidad de contar con servicios más cercanos y en horarios compatibles con sus jornadas laborales.

Por su parte, Nicolás Álvarez destacó que el trabajo territorial busca visibilizar la labor que realiza el centro de salud y dar a conocer su amplia cartera de prestaciones. “Vamos a acercar todo lo que hacemos dentro del CECOSF a la comunidad”, afirmó.

El agente comunitario agregó que el crecimiento habitacional del sector sur ha significado la llegada de nuevos residentes que muchas veces desconocen la existencia del establecimiento. “Cuando hacemos el trabajo en terreno no saben que hay un centro de salud ubicado en el barrio Archipiélago de Chiloé”, comentó.

Actualmente, el CECOSF Fortaleciendo Vidas cuenta con más de 4.500 usuarios inscritos y atiende principalmente a una población adulta joven. El equipo está compuesto por médicos, enfermeros, técnicos en enfermería, odontólogos, matronas, nutricionistas, psicóloga, trabajadora social, personal administrativo y agentes comunitarios, entre otros profesionales.

Respecto al proceso de inscripción, Daniela Oyarzo explicó que los interesados deben presentar un documento de identificación y algún comprobante de domicilio. Una vez registrados, pueden acceder a la totalidad de las prestaciones que entrega el establecimiento.

Durante la entrevista, ambos profesionales destacaron además el reconocimiento que el CECOSF ha logrado entre los usuarios gracias al trabajo cercano con la comunidad. En ese sentido, Oyarzo sostuvo que existe “una cercanía muy fuerte entre el usuario y el equipo”, lo que se refleja en las opiniones y felicitaciones que los vecinos hacen llegar a través de los distintos canales de atención.

Finalmente, los representantes del establecimiento extendieron una invitación abierta a la comunidad para participar en la actividad. “Invitamos a toda la comunidad a que se acerque a nuestro CECOSF, conozca el trabajo que realizamos, las prestaciones que se entregan y, si eventualmente lo desean, se puedan inscribir”, señaló Daniela Oyarzo.

En tanto, Nicolás Álvarez llamó a los vecinos a aprovechar la instancia, destacando que se trata de “un trabajo colaborativo que tenemos con la comunidad” y que permitirá conocer de cerca cómo funciona el CECOSF Fortaleciendo Vidas y acceder a diversos servicios de salud preventiva.





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