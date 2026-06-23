PROGRAMA PESPI INVITA A LA COMUNIDAD A ACERCARSE A LA MEDICINA ANCESTRAL EN LOS CESFAM DE MAGALLANES

La salud intercultural continúa consolidándose en Magallanes a través del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI), iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud que actualmente se desarrolla en distintos establecimientos de atención primaria de la región y que busca integrar los conocimientos ancestrales con la medicina convencional.

Así lo dieron a conocer esta mañana, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la agente medicinal del CESFAM 18 de Septiembre, Marisol Rain Levi, y el referente PESPI del Servicio de Salud Magallanes, Ivar Muñoz.

Muñoz explicó que el programa tiene más de dos décadas de existencia y que actualmente se encuentra respaldado por el Decreto 21, promulgado en diciembre de 2023, que establece las bases para garantizar una atención con pertinencia cultural.

“El programa especial salud pueblos indígenas hoy en día ha avanzado hacia la consolidación de la salud intercultural a través del Decreto 21. Esa es nuestra hoja de ruta para todos los servicios de salud del país”, señaló.

El profesional indicó que el PESPI está presente en cinco CESFAM de Punta Arenas, además de establecimientos de Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, incorporando agentes medicinales, facilitadores interculturales y equipos profesionales encargados de implementar el modelo de salud intercultural.

Uno de los aspectos destacados fue que el programa no está dirigido exclusivamente a personas pertenecientes a pueblos originarios. Según detalló Muñoz, durante el último año se realizaron cerca de 3.200 atenciones, de las cuales aproximadamente 980 correspondieron a usuarios indígenas y más de 2.200 a personas no indígenas.

“Sí está abierto para todo, pero en especial también para las personas de pueblo indígena”, precisó.

Por su parte, Marisol Rain Levi explicó que el trabajo de las agentes medicinales se basa en conocimientos heredados de generaciones anteriores y contempla la elaboración de preparados naturales, aceites, ungüentos, gotas e infusiones.

“Nosotros trabajamos con la planta y hacemos ungüentos, hacemos aceite o gotas para tomar e infusiones”, comentó.

La agente medicinal destacó que cada tratamiento requiere una evaluación previa, ya que algunas hierbas pueden presentar contraindicaciones o interactuar con medicamentos convencionales.

“La hierba igual tiene contraindicaciones, entonces no es tomar por tomar una agüita”, advirtió.

Asimismo, indicó que los usuarios llegan por derivación médica o por iniciativa propia y que las consultas abarcan diversas dolencias, desde dolores osteoarticulares hasta problemas de piel y cuadros asociados al estado anímico.

En ese sentido, Rain Levi formuló una invitación a la comunidad para conocer esta alternativa terapéutica complementaria.

“Invitar a las personas del sector o de cada sector de CESFAM que pregunten por el programa PESPI, pregunten por nosotras para poderlas asesorar”, expresó.

Desde el Servicio de Salud Magallanes también destacaron que uno de los principales desafíos es fortalecer el diálogo entre la medicina biomédica y los saberes ancestrales, promoviendo un trabajo conjunto que permita brindar una atención integral y respetuosa de las distintas culturas presentes en el territorio.

“Todo lo que es el modelo también tiene que ver con el diálogo de saberes entre la medicina biomédica y la medicina ancestral”, concluyó Ivar Muñoz.





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