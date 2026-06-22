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22 de junio de 2026

ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES Y PUERTO WILLIAMS PARTICIPARON DEL TALLER “CAZADORES DE VIRUS”

Impulsado por el programa explora y laboratorio de virología molecular de la pontificia Universidad Católica.

liceo puerto williams3

​El taller de “Cazadores de Virus“ fue realizado por el equipo de investigación del Laboratorio de Virología Molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile a estudiantes de 5ª a 7 Básico de los establecimientos educacionales Juan Ladrilleros en Puerto Natales, Pedro Sarmiento de Gamboa en Punta Arenas y en Donald Mc-Intyre Griffiths en Puerto Williams.

 
La actividad fue organizada por el instrumento Explora tu Ciencia financiado por el Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes en colaboración con el equipo del Laboratorio de Virología Molecular liderado por la Dra. Catalina Pardo-Roa, en el marco de un proyecto de investigación INACH.

 
Para este taller, Elisa Gutiérrez, Fernando Morales, Daniela Guzmán y Patricio Astudillo miembros del laboratorio, desarrollaron diversas actividades con el fin de compartir con los niños conocimientos básicos sobre los virus zoonóticos, el virus de influenza aviar y como este virus se relaciona y puede impactar la fauna silvestre, en especial en Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

 
Al respecto, la encargada de Explora tu ciencia, Mayra Burgos dijo que “Como Explora Tu Ciencia, buscamos acercar la ciencia a las comunidades educativas mediante experiencias significativas que fomenten la curiosidad y el aprendizaje, de distintas localidades de la región, culminando cada aprendizaje con la elaboración de un producto. Por esta razón, se realizó en la Escuela Juan Ladrilleros en Puerto natales, el que se replicó en la Pedro Sarmiento de Gambia en Punta Arenas , finalizando en el liceo Donald Mc Donald Mc-Intyre Griffiths en Puerto Williams”.

 
Por su parte, Elisa Gutiérrez, integrante del laboratorio de virología molecular de la Universidad Católica, dijo que “esta instancia para nosotros ha sido súper importante porque nosotros trabajamos directamente con muestras bajo el marco de un proyecto de caracterización genómica del Virus Influenza Aviar acá en la región de Magallanes y la Antártica Chilena. Trabajamos directamente con muestras de acá y de Antártica y es súper gratificante poder retribuirle a la región de Magallanes con el conocimiento, educando y haciendo estas jornadas de divulgación científica a los y las estudiantes de diversos establecimientos educacionales”.

 
Finalmente, los y las estudiantes valoraron esta instancia. Una de ellas, fue Agustina Pérez, del Liceo Donald Mc Donald Mc-Intyre Griffiths señalo que me” pareció muy divertida y entretenida, ya que aprendimos muchas cosas nuevas que no sabía, haciendo actividades divertidas” otra de ellos fue de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa Gabriel Diaz dijo que “ me gustó porque fue muy divertido lo que me enseñaron, aprendí a tener cuidado con algunos virus”.

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