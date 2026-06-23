MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PRESENTA NUEVO TRIMESTRE DE LA CARTELERA CULTURAL 2026

Con una amplia oferta de espectáculos y actividades artísticas para la comunidad, la Municipalidad de Punta Arenas presentó la programación cultural correspondiente al trimestre julio-septiembre, iniciativa que contempla conciertos de piano, galas de los elencos municipales, teatro, danza, actividades infantiles y una nueva versión de la Feria del Libro.

La cartelera forma parte del trabajo permanente que desarrolla el municipio a través del Teatro Municipal José Bohr y el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, consolidando una agenda que durante el primer semestre registró una alta convocatoria de público en sus distintas actividades.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la positiva respuesta de la comunidad y los nuevos espectáculos que formarán parte de la programación. "Estamos muy contentos porque todas las actividades desarrolladas durante el primer semestre tuvieron una gran recepción. Tuvimos teatro, música, danza y espectáculos de primer nivel con una alta asistencia de público. Ahora retomamos actividades muy importantes para nosotros, como las galas de los elencos del Teatro Municipal, que se realizarán durante julio con la participación del Coro de Voces Blancas, la Orquesta Latinoamericana, la Escuela de Ballet y Danza y nuestro coro", señaló.

La autoridad comunal destacó además el regreso de la cartelera de piano, impulsada tras la llegada del piano de concierto al Teatro Municipal José Bohr. "Comenzaremos el 1 de julio con la destacada pianista alemana Beatrice Berthold, quien ha desarrollado una importante trayectoria en Europa y América. Este año completaremos siete conciertos de piano y también tendremos la visita de la reconocida soprano Verónica Villarroel, gracias a un esfuerzo conjunto de la Municipalidad y la Fundación Cultural", indicó.

Radonich agregó que la programación incluirá también nuevas propuestas teatrales para toda la familia. "Vamos a tener nuevamente la exitosa obra El Mago de Oz y estrenaremos Eduardo Manos de Tijera, una adaptación realizada por nuestro elenco municipal. Lo que buscamos es seguir diversificando la oferta cultural y mantener espacios de acceso gratuito para nuestros vecinos", afirmó.

Por su parte, la encargada de Cultura de la Municipalidad de Punta Arenas, Maribel Valle, valoró el respaldo permanente de la comunidad a las distintas actividades desarrolladas durante el año. "Tuvimos una cartelera muy nutrida y ampliamente respaldada por el público. Obras de teatro, conciertos, ballet y recientemente las dos funciones del Ballet Juvenil del Teatro Municipal de Santiago, que se realizaron con el teatro completamente lleno. La comunidad ya se ha acostumbrado a participar y apoyar estas actividades gratuitas", señaló.

Valle recordó que las invitaciones para cada espectáculo se entregan habitualmente dos días hábiles antes de las funciones y llamó a mantenerse informados a través de las plataformas municipales. "Siempre es importante seguir las redes sociales y canales oficiales de la Municipalidad, donde se informa oportunamente la entrega de invitaciones. También insistimos en la puntualidad, porque es una forma de respeto hacia los artistas que están sobre el escenario y hacia el público que asiste a cada función", indicó.

Respecto de los próximos meses, la encargada de Cultura adelantó que la programación incluirá una variada oferta para distintos públicos. "Tendremos destacados músicos nacionales e internacionales en la cartelera de piano, nuevas producciones teatrales, las galas de nuestros elencos, cierres de talleres y la Feria del Libro, que siempre constituye un importante espacio de encuentro y fomento lector para la comunidad", concluyó.