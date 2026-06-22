“HABRÍA SIDO UN MALENTENDIDO”: FISCALÍA DESCARTA HIPÓTESIS INICIAL DE TRÁFICO DE ÓRGANOS POR CASO DE NIÑOS HAITIANOS

El director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, descartó un supuesto tráfico de órganos del que se habló en un comienzo por el caso de los niños haitianos.

El persecutor aseguró que no existen antecedentes que respalden esa hipótesis, en el marco de la investigación iniciada en consecuencia del informe de la Contraloría General de la República.

En el transcurso de los días, tanto el Gobierno como la Policía de Investigaciones (PDI) han descartado la presunta irregularidad en los procesos de reunificación familiar de niñas, niños y adolescentes haitianos.

En su mayoría, las autoridades han encontrado a los menores de edad en distintas comunas, junto a familiares directos, escolarizados e integrados al sistema de salud.

Fiscalía descarta supuesto tráfico de órganos por caso de niños haitianos

En conversación con la radio ADN, el fiscal Eugenio Campos, se refirió a la investigación iniciada por el Ministerio Público en coordinación con Contraloría.

Así, descartó la existencia de antecedentes que respalden la hipótesis de trata de personas o tráfico de órganos: “La trata de personas hoy se aleja absolutamente de lo que estamos investigando”.

“La descartamos. Esto habría sido una especie de malentendido. No hay ninguna denuncia respecto del tráfico de órganos, quiero dejarlo con claridad, ni el más mínimo antecedente“, agregó.

Fuente: chilevision.cl



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