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10 de junio de 2026

CONDENAN A ADULTO MAYOR POR ABUSO SEXUAL REITERADO EN CONTRA DE NIÑA DE 10 AÑOS EN PUNTA ARENAS

La víctima, que en la época de las agresiones tenía 10 años de edad, era objeto de las agresiones cada vez que concurría a un establecimiento comercial local que se encontraba bajo la administración directa del imputado.

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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal comunicó un veredicto de condena para un hombre de la tercera edad, acusado como autor de abusos sexuales reiterados en contra de una menor de 14 años en Punta Arenas.

La resolución se dio a conocer tras concluir las audiencias de juicio oral, donde el Ministerio Público presentó los antecedentes que acreditaron la materialización de los delitos.

Según expuso la Fiscalía Regional de Magallanes, los hechos investigados se desarrollaron de manera continuada en 2021, específicamente en el periodo comprendido entre los meses de marzo y septiembre.

La víctima, que en la época de las agresiones tenía 10 años de edad, era objeto de las agresiones cada vez que concurría a un establecimiento comercial local que se encontraba bajo la administración directa del imputado.

Tras la deliberación del tribunal, se determinó que la prueba testimonial, pericial y documental rendida por el ente persecutor durante las jornadas de juicio contó con la entidad suficiente para desestimar la presunción de inocencia del acusado y establecer la existencia del delito.

Con el dictamen de culpabilidad ya establecido, el tribunal fijó la audiencia de lectura de sentencia para el próximo 19 de junio de 2026.

Fuente: biobiochile.cl 

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