MAESTRO DE SUSPENSIÓN CAPILAR LLEGA A PUNTA ARENAS EN EL MARCO DE PROYECTO DE CREACIÓN DE TEATRO LA CANALLA

Desde el 15 al 19 de julio se encontrará en Punta Arenas el maestro de suspensión capilar, Juan Morales Ayala, de Valparaíso. Quien viene por primera vez a Magallanes a realizar una serie de actividades en torno a la ancestral técnica circense, en el marco del proyecto de creación Circo Teatro Genuina, de Teatro La Canalla. La compañía local espera realizar un nutrido cronograma de actividades para descubrir la historia, los saberes y la práctica de la suspensión capilar en Chile. Junto a los entrenamientos y seminarios se considera la proyección del documental "Fuerza Capilar, Suspensión Capilar en Chile" (2019), dirigido por Alexis Páez Peregrín, seguida de un conversatorio a cargo de Juan Morales Ayala, quien protagoniza el documental. Dicha actividad se realizará el sábado 18 de julio de 12:30 a 14:00 hrs, en Sala Teatro – República #484, 2° piso. La entrada es liberada.



La visita del destacado artista circense a la región, así como la programación en el contexto del proyecto de creación Circo Teatro Genuina es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo de Artes Escénicas, convocatoria 2026.



Natalia Sánchez, productora del proyecto se refirió a la llegada del artista porteño: “Juan, viene a nutrir y dar asesoría técnica y teórica al proyecto Circo Teatro Genuina, obra interdisciplinar que está en ejecución por teatro La Canalla, agrupación dedicada a la difusión del teatro, la cultura, las artes y el patrimonio local. Estamos acá en un proceso de investigación, realizando el guión dramatúrgico y también haciendo las definiciones de la creación de la obra. Entonces, la visita de Juan viene a nutrirnos desde esta perspectiva”, precisó Sánchez, quien también cuenta con basta experiencia en la técnica de suspensión capilar.



Por su parte, Juan Morales, entregó sus impresiones tras el arribo al territorio austral: “Estoy superbien, llegando tranquilo, con muchas ganas de trabajar en este proyecto que está bastante interesante, el hecho de fusionar las dos técnicas de teatro con circo y de rescatar la técnica sobre la suspensión y la fuerza capilar es algo que realmente me interesa mostrar a la gente. Es algo que estuvo perdido por bastantes años y es bueno que intérpretes de acá de la zona se hagan responsables y lleven este estandarte de dar a conocer estas técnicas y estas fusiones de circo a través del teatro para compartir con la comunidad”, acotó finalmente el artista.



Toda la información sobre las actividades que contarán con la participación de Juan Morales, así como las complementarias en disciplinas como aro aéreo o biodanza se encuentra disponible en el Instagram de Teatro La Canalla. También se pueden realizar consultas y reservas al correo electrónico [email protected]



Cronograma de actividades Circo Teatro Genuina



Jueves 16 julio - Seminario creativo Genuina

Universidad de Magallanes / imparte Juan Morales

10:00 a 14:00 horas



Viernes 17 julio - Seminario creativo Genuina

Sala Teatro, República #484, 2° piso / imparte Juan Morales

10:00 a 14:00 horas



Viernes 17 de julio - Circo Teatro: Personajes Clásicos

Sala Teatro, República #484, 2° piso / imparten Juan Morales y Andrés Guzmán 18:00 a 20:00 horas



Sábado 18 de julio - Aro Aéreo

Sala Teatro, República #484, 2° piso / imparte Catalina Gómez

10:30 a 12:00 horas



Sábado 18 julio - proyección Documental + Conversatorio

"Fuerza Capilar, Suspensión Capilar en Chile"

Sala Teatro, República #484, 2° piso

12:30 a 14:00 hrs / Entrada liberada.



Domingo 19 de julio - Biodanza

Sala Teatro, República #484, 2° piso / imparte Natalia Sánchez

11:30 a 13:00 horas



Domingo 19 de julio - Práctica de Suspensión Capilar

Sala Teatro, República #484, 2° piso / imparte Juan Morales

15:00 a 18:00 horas



Reservas:

[email protected] / +56 9 7322 9865 / @teatrolacanalla







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