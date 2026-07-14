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14 de julio de 2026

DIPUTADO CARLOS BIANCHI PIDE A MINISTRO DE TRANSPORTES EVALUAR CRONOGRAMA DE CIERRE DEL AEROPUERTO DE NATALES PARA MINIMIZAR IMPACTO EN LA REGIÓN

Bianchi, quien durante la jornada de este miércoles se reunirá con los gremios y dirigentes del comercio, turismo y logística para analizar alternativas y generar una propuesta que se le entregará al Gobierno, pidió al Ministro reestudiar el esquema de 5 días de cierre por 2 de apertura, algo que quedó de analizarse.

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El diputado independiente Carlos Bianchi, solicitó en comisión de Transportes y Obras Públicas al Ministro de la cartera, Louis de Grange, analizar los días de cierre que tendrá el aeropuerto de Puerto Natales y minimizar el negativo impacto que tendrá en el turismo como en el desarrollo de la comuna.

Bianchi, quien durante la jornada de este miércoles se reunirá con los gremios y dirigentes del comercio, turismo y logística para analizar alternativas y generar una propuesta que se le entregará al Gobierno, pidió al Ministro reestudiar el esquema de 5 días de cierre por 2 de apertura, algo que quedó de analizarse.

"Todos entendemos la seguridad, existe un informe que todos conocimos con el grave estado del aeropuerto, pero es importante buscar un mecanismo que permita que el efecto y consecuencias no sea tan nocivo como el que se calcula. Por ello mañana me reuniré con todos los actores interesados y espero en una futura reunión entregar los antecedentes al Ministro de Transporte" explicó Bianchi.

Por su parte, el Ministro De Grange, aclaró que "la pista de Natales está muy deteriorada, la anterior administración la dejó botada, se corre riesgo y hay vuelos que no quieren llegar. Está la posibilidad de juntarnos con el diputado Bianchi, hay que revisar la agenda, y reevaluar el cronograma, ya sea un esquema 5 por 2 que hay que ver desde un punto de vista netamente técnico priorizando la seguridad de las personas, hay que sopesar todos esos antecedentes".


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