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11 de julio de 2026

ARTISTA MAGALLÁNICO STO ESTRENA "INFL", SU NUEVO SENCILLO SOBRE LA TRAICIÓN Y EL ARREPENTIMIENTO

La canción, inspirada en una historia real, estará disponible desde este lunes en plataformas digitales y cuenta con la colaboración del productor musical Minuto Cero.

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El artista urbano chileno STO presentará este lunes su nuevo sencillo "INFL", una propuesta que aborda las consecuencias emocionales de la infidelidad y el arrepentimiento. La canción nace a partir de una historia real relatada por un amigo de la infancia del músico, quien compartió una experiencia marcada por la culpa tras cometer una traición a su entonces pareja.

Según explicó el artista, ese testimonio fue el punto de partida para desarrollar una composición que explora el desamor, el peso de las decisiones y el conflicto interno de quien enfrenta las consecuencias de un error. A partir de esa experiencia y de otras vivencias cercanas, STO construyó una canción centrada en las emociones posteriores a una ruptura.

La producción musical estuvo a cargo de Minuto Cero, quien incorporó un solo de guitarra para acompañar la propuesta sonora del sencillo. Este elemento busca aportar una atmósfera melancólica a una canción que combina recursos propios de la música urbana con una instrumentación acústica.

"INFL" estará disponible desde este lunes en las principales plataformas digitales, incluyendo Spotify, donde el artista espera compartir este nuevo trabajo con su audiencia.


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ARTISTA MAGALLÁNICO ALEXIDERAL PRESENTA “QUERIÉNDOTE DESDE LEJOS”, EL ÚLTIMO ADELANTO DE SU ÁLBUM DEBUT

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