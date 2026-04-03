ÁLVARO SCARAMELLI CELEBRA 40 AÑOS DE CARRERA EN DREAMS PUNTA ARENAS

​Cada temporada el cantautor Álvaro Scaramelli se reencuentra con cientos de fanáticos y fanáticas a lo largo y ancho del país en una gira que realiza por la cadena Dreams. Este año no será la excepción y lo hará con uno de los músicos originales del grupo Cinema. Se trata del guitarrista Rodrigo Bari a quien se suma el bajista Andrés Ferreira.



Celebración



En conversación con este medio, Scaramelli dijo que el repertorio de este viernes contendrá todos los clásicos de su carrera ya que el show se enmarca en la celebración de sus 4 décadas de trayectoria musical ininterrumpidas “Tocaremos desde las más rockeras hasta las baladas y canciones de autor. Sin duda será un reencuentro maravilloso” expresó el intérprete de “Locos Rayados”.



Invitación.



Alvaro Scaramelli dice que está haciendo lo que más le gusta: recorrer el país de Arica a Punta Arenas reencontrándose con viejos conocidos y con un público heterogéneo que cruza varias generaciones, extendiendo una invitación a todos los seguidores de su música. “Ojalá puedan hacerse un tiempo y acompañarnos este fin de semana en Dreams.Hay muchas razones para reencontrarse ya que siempre se trata de puestas en escena muy interactivas y entretenidas”, acotó.





Temas



El otrora vocalista y tecladista del grupo de Pop y Rock chileno “Cinema” quien, a no dudarlo, es uno de los más prolíficos compositores del país, subirá al escenario del Restobar Lucky 7, junto a su equipo no antes de las 00:00 horas, momento en que la sala de juegos se llenará de melodías con temas inolvidables como “Locos Rayados”, “Tom y Jerry”, ”Déjenme”, “Eres Tan Diferente”. “Secretos Develados”, “Derriba Los Muros” y “No Estoy En París” entre muchas otras canciones.



Al show ,que tendrá lugar en el escenario del Restobar Lucky 7, se accede gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.



