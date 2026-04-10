DÚO REVELACIÓN DEL HUMOR CHILENO LLEGA A DREAMS PUNTA ARENAS CON HILARANTE RUTINA

Una noche de risas sin filtro promete vivirse este viernes 10 de abril en el extremo sur del país. El dúo de comediantes nacionales Erwin Padilla y Claudio Merlin aterriza por primera vez en el casino magallánico para presentar su exitoso espectáculo “Por la chucha”, luego de su aplaudido paso por el Festival de Olmué 2026.



Propuesta

Con un estilo directo, contingente y cargado de ironía, los humoristas, conocidos como los “Psicólogos De Internet”, han logrado conectar con el público a través de rutinas que mezclan experiencias personales, crítica social y una interacción constante con la audiencia. Su propuesta ha ido ganando terreno en escenarios de todo el país, consolidándolos como una de las nuevas apuestas del humor chileno.



Estreno

En la antesala de su presentación, Erwin Padilla comentó que este debut en la cadena de casinos Dreams marca un hito en su carrera:

“Estamos súper contentos. Es nuestra primera vez en la cadena y más encima en Punta Arenas, que es un lugar donde siempre quisimos llegar. Sentimos que el público del sur tiene una energía muy especial, así que venimos con todo.”, sostuvo.



Rutina

Respecto a la performance, Padilla adelantó que no será una rutina convencional: “Esto es más que un show, es como una terapia en vivo. La idea es que la gente se ría de sí misma, de lo que nos pasa como país, y que se sienta parte de este círculo de confianza que armamos en cada presentación.”, señaló.



Futuro

El comediante también proyectó los próximos pasos del dúo. “Nuestra meta es girar por todo Chile y ojalá seguir presentes en festivales. Queremos que este proyecto crezca y llegar a la mayor cantidad de gente posible.”, aseguró .

Finalmente, extendió la invitación al público magallánico. “No se pierdan esta terapia en vivo. Vengan a desahogarse con nosotros, a reírse sin culpa. Prometemos un círculo de confianza junto a los ‘Psicólogos De Internet’ que no van a olvidar”, expresó.

El espectáculo se realizará este viernes 10 de abril, no antes de las 00:00 horas, en el escenario del restobar Lucky 7 del casino de juegos Dreams Punta Arenas. Una cita imperdible para quienes buscan comenzar el fin de semana con humor y buena compañía.



