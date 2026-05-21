SENADO APROBÓ EN FORMA UNÁNIME LA "LEY VALENTÍN", QUE BUSCA PREVENIR CAÍDAS DE ALTURA

​De manera unánime, la Sala del Senado aprobó este miércoles el proyecto que busca implementar sistemas de seguridad adicionales para impedir caídas accidentales desde edificaciones en altura, más conocido como "Ley Valentín".

La iniciativa fue presentada en 2024 por el diputado Héctor Ulloa (ind-PPD), pero reflotó el año pasado producto de un trágico accidente ocurrido en San Pedro de la Paz, donde dos niños de cinco años cayeron desde el piso 13 de un edificio, y uno de ellos, Valentín Brain, perdió la vida.

La votación de hoy, que despachó la propuesta a su segundo trámite en la Cámara Baja, tuvo lugar solo días después de la muerte de Isidora, una niña de dos años que se precipitó al vacío desde un piso 11, donde se ubica el departamento de su padre en la comuna de Las Condes.

En concreto, el proyecto obliga a propietarios, copropietarios y arrendatarios de departamentos desde el segundo piso a instalar mallas y sistemas de bloqueo de puertas, si en ellos residen menores de 12 años o personas con necesidades especiales.

"Instalar mallas de seguridad en balcones, ventanas, cuando haya menores o personas que requieren cuidado permanente, debe ser un imperativo, y creo que la prohibición de que haya una negativa por parte del comité de copropietarios para que esto ocurra es un avance importante", destacó la senadora PPD Loreto Carvajal.

Si bien votó a favor, el independiente Alejandro Kusanovic fustigó que "poco menos que estamos poniendo reglas a todo, cuando estas son responsabilidades personales", por lo que planteó que, más bien, "deberíamos tener castigos ejemplarizadores: a quienes hacen estas irresponsabilidades de no preocuparse por sus hijos, deberíamos darles cadena perpetua".

Por otro lado, y tras alcanzar un acuerdo en la Comisión de Vivienda, se presentó una solicitud transversal al Gobierno para que dé urgencia a la propuesta, la cual fue acogida por el ministro de la Segpres, José García Ruminot.

Fuente: cooperativa.cl



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