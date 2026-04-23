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23 de abril de 2026

GOBERNADORES DE CHILE COMPROMETEN MESA DE DESCENTRALIZACIÓN CON EL SENADO Y EXPONEN A LA CÁMARA ALTA LA REALIDAD DEL AGUA POTABLE RURAL

​En Valparaíso, el gobernador de Magallanes expuso brechas en servicios básicos y financiamiento regional.

flies

Este miércoles, el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, viajó hasta el Congreso Nacional, en Valparaíso, para participar de dos instancias relevantes para la región: una relativa al agua potable y otra que abordó la Ley de Rentas Regionales, también conocida como “Regiones Más Fuertes”. En ambos espacios lo hizo como máxima autoridad regional y como integrante de la directiva de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi).

En la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, presidida por la senadora Daniella Cicardini, los gobernadores expusieron un diagnóstico de los servicios sanitarios rurales: hubo un especial énfasis en sectores aislados.

En ese contexto fue que desde Agorechi pidieron no solo ser financistas de proyectos de agua potable, sino también que haya una transferencia efectiva de competencias en la materia, como la disposición de recursos específicos, junto al trabajo de profesionales del área.

Sobre el tema, el Gobernador Flies calificó el diálogo como “un tema importante para Magallanes: en nuestras comunas rurales, en el ámbito de servicios básicos, tenemos una criticidad, tanto en agua potable como en aguas servidas. Para nosotros era fundamental contar en qué está y que Chile no es igual en su tema de agua potable rural y que hay particularidades, como en nuestra región”.

La segunda instancia de debate fue la comisión ampliada de Descentralización del Senado. Allí, la directiva de Agorechi pormenorizó en las prioridades que tienen desde el punto de vista de la gestión legal. Contó Flies:

“Nos hemos puesto al día con lo que es la Ley de Traspaso de Competencias en el ámbito de seguridad, con la creación de la Dirección de Seguridad dentro de los Gobiernos Regionales y también en el ámbito productivo. Y un tema que como Gobierno Regional de Magallanes hemos podido acompañar es en el ámbito de la Ley de Rentas Regionales o ‘Regiones Más Fuertes’, que tiene que ver con la certeza de los recursos, su suficiencia, el control y transparencia de los Gobiernos Regionales. Es una ley que ya está ingresada al Congreso y que, esperamos, con el apoyo del Senado, poder darle la urgencia que se merece y se necesita, particularmente en la situación que está el país”.

Hubo un compromiso por parte de la Cámara Alta y de la Asociación: la conformación de una mesa de seguimiento, a la que “esperamos sumar a la Cámara de Diputadas y Diputados, y sin lugar a dudas al Ejecutivo para que, ojalá, en un tiempo prudente, podamos sacar estas leyes que tenemos pendientes”, proyectó el Gobernador de Magallanes.



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