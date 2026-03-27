SORPRESA EN EL GORE: EUGENIA MANCILLA DEJA LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL POR RAZONES PERSONALES

La renuncia de la administradora regional de Magallanes, Eugenia Mancilla Macías, generó sorpresa al interior del Gobierno Regional. La decisión se hizo efectiva este jueves y fue confirmada durante la jornada del viernes, abriendo interrogantes sobre la continuidad de la gestión administrativa.

Según informó la institución, la salida responde a motivos personales y no estaría vinculada a cuestionamientos de probidad. Pese a ello, el gobernador regional, Jorge Flies, no logró revertir la decisión.

Mancilla cumplía un rol central dentro del equipo, siendo considerada una de las principales colaboradoras de la autoridad regional. Su trayectoria en el GORE comenzó en 2021, cuando asumió la División de Presupuesto e Inversión Regional. Posteriormente, en 2024, fue nombrada administradora regional, cargo desde el cual coordinó proyectos relevantes para la zona.

El gobernador destacó su labor, valorando su liderazgo, compromiso y aporte a la gestión pública.

Antes de su paso por el Gobierno Regional, Mancilla desarrolló una extensa carrera en el Servicio de Impuestos Internos y se desempeñó como intendenta de Magallanes durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Tras su salida, aún no se ha informado quién asumirá el cargo ni se ha definido una subrogancia, lo que genera incertidumbre en la administración regional debido a la relevancia del puesto en la ejecución de proyectos e inversión pública.

Se espera que en los próximos días se anuncie un reemplazo que permita asegurar la continuidad de la gestión.