Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

24 de marzo de 2026

CONSEJO REGIONAL RECHAZA MILLONARIA INICIATIVA DE ÚLTIMA MILLA

​Apuntaron a su elevado monto y a la falta de ajuste a las nuevas soluciones tecnológicas disponibles en materia de conectividad

core23032026

​Lo que se proyectaba como un avance en materia de conectividad digital para sectores aislados de Magallanes, finalmente fue rechazado. En sesión plenaria, el Consejo Regional con una mayoría de 11 votos, desestimó la iniciativa que buscaba financiar el proyecto de internet domiciliario de última milla, propuesta que contemplaba una inversión superior a los $5 mil millones.

 
El proyecto, apuntaba a llevar servicio de internet a localidades con baja densidad poblacional como Villa Tehuelches, Villa Dorotea, Pampa Guanaco, Villa Cameron, San Gregorio, Pampa Redonda y Agua Fresca, entre otras, mediante el despliegue de redes de fibra óptica domiciliaria y soluciones complementarias, con el objetivo de mejorar la cobertura en territorios que históricamente han enfrentado dificultades de acceso digital.

 
No obstante, durante la discusión se instaló con fuerza la necesidad de revisar el enfoque del proyecto frente al escenario actual de las telecomunicaciones. El Consejero Arturo Díaz planteó que, si bien la conectividad es una prioridad, hoy resulta indispensable evaluar alternativas más eficientes, considerando los cambios tecnológicos de los últimos años y el uso responsable de los recursos públicos.

 
En un mismo sentido se refirió el Consejero Juan Morano, cuestionando el alto costo de la iniciativa, señalando que el proyecto implicaba una inversión elevada sin garantizar el acceso final a los hogares, agregando que hoy existen soluciones más accesibles que permiten conectividad directa, por lo que estimó necesario reformular la propuesta antes de avanzar.

 
A ello se sumó la mirada del Consejero Robert Weissohn, quien puso en duda la base técnica del proyecto, indicando que actualmente existen sistemas satelitales con buena calidad de servicio y que cuentan con costos más bajos.

 
Conectividad urbana: avanza mejoramiento de calle General del Canto

 
En la jornada, también se avanzó en iniciativas vinculadas al desarrollo urbano de Punta Arenas, con la aprobación del proyecto del mejoramiento de la calle General Estanislao del Canto, una de las principales vías del sector poniente de la ciudad.

 
Un anhelado proyecto que contempla una intervención integral de aproximadamente un kilómetro de extensión, incorporando pavimentación, ciclovías, veredas, iluminación, señalización, evacuación de aguas lluvias y medidas de seguridad vial, además de la expropiación de terrenos necesarios para ampliar la vía. Todo ello permitirá mejorar la conectividad oriente-poniente y dar soporte a futuros desarrollos habitacionales en el sector.

 
Desde el Consejo Regional, Rodolfo Cárdenas, presidente de la Comisión de Infraestructura, recalcó la iniciativa destacando que se trata de una inversión relevante para la comuna, que permitirá mejorar tanto el desplazamiento vehicular como las condiciones para peatones y ciclistas, fortaleciendo el entorno urbano.

 
‘‘Este tipo de proyectos responde a la necesidad de intervenir arterias que ya concentran un importante número de viviendas’’, señalando que la pavimentación proyectada permitirá resolver problemas concretos que enfrentan los vecinos del sector, señaló el Consejero Arturo Díaz.

pdiextranjerosfiscalizacion

PDI REALIZA FISCALIZACIÓN DE EXTRANJEROS EN PUERTO NATALES Y PUNTA ARENAS: 10 PERSONAS EN SITUACIÓN MIGRATORIA IRREGULAR FUERON DENUNCIADAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CAMBIOS AL MEPCO: BENCINAS SUBIRÁN 370 PESOS Y DIÉSEL TENDRÁ ALZA DE 580 PESOS

Leer Más

El Gobierno informó que la modificación del valor por litro de combustible se producirá a partir de este jueves.

El Gobierno informó que la modificación del valor por litro de combustible se producirá a partir de este jueves.

BENCINAS ACUMULAN BAJA DE 65 PESOS EN UN MES
nuestrospodcast
core23032026

CONSEJO REGIONAL RECHAZA MILLONARIA INICIATIVA DE ÚLTIMA MILLA

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
core23032026

CONSEJO REGIONAL RECHAZA MILLONARIA INICIATIVA DE ÚLTIMA MILLA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
armadasenapred

CON ÉXITO SE EJECUTÓ PRIMER EJERCICIO INTERAGENCIAL QUE PUSO A PRUEBA LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ZONA AUSTRAL

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Libro "Hacerse a la mar"

LIBRO SOBRE EL ROL DE LA MUJER EN EL MAR DESTACA HISTORIA DE ESPECIALISTA LITORAL EN MAGALLANES