CONSEJO REGIONAL RECHAZA MILLONARIA INICIATIVA DE ÚLTIMA MILLA

​Lo que se proyectaba como un avance en materia de conectividad digital para sectores aislados de Magallanes, finalmente fue rechazado. En sesión plenaria, el Consejo Regional con una mayoría de 11 votos, desestimó la iniciativa que buscaba financiar el proyecto de internet domiciliario de última milla, propuesta que contemplaba una inversión superior a los $5 mil millones.



El proyecto, apuntaba a llevar servicio de internet a localidades con baja densidad poblacional como Villa Tehuelches, Villa Dorotea, Pampa Guanaco, Villa Cameron, San Gregorio, Pampa Redonda y Agua Fresca, entre otras, mediante el despliegue de redes de fibra óptica domiciliaria y soluciones complementarias, con el objetivo de mejorar la cobertura en territorios que históricamente han enfrentado dificultades de acceso digital.



No obstante, durante la discusión se instaló con fuerza la necesidad de revisar el enfoque del proyecto frente al escenario actual de las telecomunicaciones. El Consejero Arturo Díaz planteó que, si bien la conectividad es una prioridad, hoy resulta indispensable evaluar alternativas más eficientes, considerando los cambios tecnológicos de los últimos años y el uso responsable de los recursos públicos.



En un mismo sentido se refirió el Consejero Juan Morano, cuestionando el alto costo de la iniciativa, señalando que el proyecto implicaba una inversión elevada sin garantizar el acceso final a los hogares, agregando que hoy existen soluciones más accesibles que permiten conectividad directa, por lo que estimó necesario reformular la propuesta antes de avanzar.



A ello se sumó la mirada del Consejero Robert Weissohn, quien puso en duda la base técnica del proyecto, indicando que actualmente existen sistemas satelitales con buena calidad de servicio y que cuentan con costos más bajos.



Conectividad urbana: avanza mejoramiento de calle General del Canto



En la jornada, también se avanzó en iniciativas vinculadas al desarrollo urbano de Punta Arenas, con la aprobación del proyecto del mejoramiento de la calle General Estanislao del Canto, una de las principales vías del sector poniente de la ciudad.



Un anhelado proyecto que contempla una intervención integral de aproximadamente un kilómetro de extensión, incorporando pavimentación, ciclovías, veredas, iluminación, señalización, evacuación de aguas lluvias y medidas de seguridad vial, además de la expropiación de terrenos necesarios para ampliar la vía. Todo ello permitirá mejorar la conectividad oriente-poniente y dar soporte a futuros desarrollos habitacionales en el sector.



Desde el Consejo Regional, Rodolfo Cárdenas, presidente de la Comisión de Infraestructura, recalcó la iniciativa destacando que se trata de una inversión relevante para la comuna, que permitirá mejorar tanto el desplazamiento vehicular como las condiciones para peatones y ciclistas, fortaleciendo el entorno urbano.



‘‘Este tipo de proyectos responde a la necesidad de intervenir arterias que ya concentran un importante número de viviendas’’, señalando que la pavimentación proyectada permitirá resolver problemas concretos que enfrentan los vecinos del sector, señaló el Consejero Arturo Díaz.

