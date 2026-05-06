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6 de mayo de 2026

INCAUTAN 200 CARTRIDGES DE ACEITE DE MARIHUANA Y MÁS DE $7 MILLONES EN OPERATIVO DEL OS-7 EN PUNTA ARENAS

Procedimiento se originó tras fiscalización a empresas de encomienda realizada por el OS-7 de Carabineros.

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Durante la jornada del martes 5 de mayo, y en el marco de las constantes fiscalizaciones a empresas de encomiendas, personal de la sección especializada OS-7 de Carabineros de Punta Arenas logró la incautación de una importante cantidad de droga y la detención de un individuo.

El procedimiento se inició cuando el can detector de drogas “Hulk”, del Emblema Verde, marcó como positivo una caja sospechosa. Tras realizar la prueba de campo, se confirmó que el paquete contenía 200 cartuchos de aceite de hachís de marihuana, cuyo destino era un domicilio en la comuna.

En coordinación con el Ministerio Público, se desarrollaron diversas técnicas investigativas que permitieron concretar una entrega controlada del envío, logrando identificar y detener al receptor en el inmueble.

En el lugar, además, se incautaron los 200 cartridges de droga —avaluados en aproximadamente 7 millones de pesos—, 30 mil pesos en efectivo y un teléfono celular.

El detenido fue identificado como M.A.A.M., chileno de 36 años, quien mantiene antecedentes penales, aunque sin causas pendientes.


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CARABINEROS DETIENE A MENOR CON MARIHUANA EN CONTROL VEHICULAR EN PUNTA ARENAS

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