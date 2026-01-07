CARABINEROS DESBARATA CULTIVO INDOOR DE CANNABIS EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

Durante la tarde de este martes 6 de enero, Carabineros de la Sección Especializada OS-7 Magallanes finalizó un proceso investigativo que permitió desarticular un cultivo indoor de cannabis sativa en un domicilio ubicado en Pasaje Los Mancilla, en el sector sur de la comuna de Punta Arenas.

La diligencia, realizada en coordinación con la Fiscalía Local de Punta Arenas, culminó con el ingreso al inmueble y la detención de un hombre identificado con las iniciales D.A.G.G., chileno, de 21 años de edad, quien no mantiene antecedentes penales, por infracción a la Ley 20.000 de drogas.

En el lugar, el personal policial incautó un total de 76 plantas del género cannabis sativa en proceso de crecimiento, las que, de haber sido comercializadas, tendrían un avalúo estimado en 152 millones de pesos. Además, se decomisaron diversos elementos asociados al delito.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención este miércoles 7 de enero.

