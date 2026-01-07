Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de enero de 2026

CARABINEROS DESBARATA CULTIVO INDOOR DE CANNABIS EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

marihuanapuq

Durante la tarde de este martes 6 de enero, Carabineros de la Sección Especializada OS-7 Magallanes finalizó un proceso investigativo que permitió desarticular un cultivo indoor de cannabis sativa en un domicilio ubicado en Pasaje Los Mancilla, en el sector sur de la comuna de Punta Arenas.

La diligencia, realizada en coordinación con la Fiscalía Local de Punta Arenas, culminó con el ingreso al inmueble y la detención de un hombre identificado con las iniciales D.A.G.G., chileno, de 21 años de edad, quien no mantiene antecedentes penales, por infracción a la Ley 20.000 de drogas.

En el lugar, el personal policial incautó un total de 76 plantas del género cannabis sativa en proceso de crecimiento, las que, de haber sido comercializadas, tendrían un avalúo estimado en 152 millones de pesos. Además, se decomisaron diversos elementos asociados al delito.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención este miércoles 7 de enero.


terreno el ovejero 5

MINVU Y GOBIERNO REGIONAL CONECTARÁN EMBLEMÁTICOS BARRIOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CALLES EL OVEJERO Y MIRAFLORES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARABINEROS DESBARATA CULTIVO INDOOR DE CANNABIS EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

marihuanapuq
nuestrospodcast
PROPUESTA IMAGEN OBJETIVO PRC (5)

MUNICIPIO PRESENTA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR A LA COMUNIDAD

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
marihuanapuq

CARABINEROS DESBARATA CULTIVO INDOOR DE CANNABIS EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
mreyesunab

HIDRÓGENO VERDE Y ASTRONOMÍA: EL DEBATE POR EL COSTO PAÍS DE PROTEGER LOS CIELOS DE CHILE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
TN 5

TRINIDAD ARROYO VISITÓ EL MUNICIPIO TRAS DESTACADA PARTICIPACIÓN EN TORNEOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PARANATACIÓN

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS