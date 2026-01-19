Punta Arenas,
19 de enero de 2026

MUNICIPIO HABILITA NUEVOS PUNTOS DE ACOPIO POR INCENDIOS EN EL CENTRO-SUR DEL PAÍS

​La campaña solidaria convoca a la comunidad a colaborar con las zonas afectadas de las regiones de Ñuble y Biobío.

NUEVOS PUNTOS DE ACOPIO (9)

Ante los graves incendios forestales que afectan a distintas comunas de las regiones de Ñuble y Biobío, la Municipalidad de Punta Arenas activó una campaña solidaria y dispuso de nuevos puntos de acopio en la ciudad, con el objetivo de reunir ayuda para las familias damnificadas de la zona centro-sur del país.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, informó que, además del punto ya habilitado en la Dirección de Apoyo Comunitario (Dideco), ubicada en Avenida Independencia 830, se sumaron nuevos espacios gracias a la colaboración del sector privado. "Nos comunicamos con Zona Franca y con el Mall, donde van a haber puntos de acopio que se agregan al de Independencia. Quiero agradecer la enorme disposición que hemos visto en vecinos, transportistas, grupos scouts y muchas personas que se han ofrecido para colaborar", señaló.

El jefe comunal explicó que la ayuda recolectada en Punta Arenas también incorporará aportes provenientes de Tierra del Fuego, tras coordinaciones con los municipios de Primavera y Porvenir, además del apoyo de transportistas locales. "La idea es reunir todo lo de la isla acá también y poder llevarlo en conjunto. Estamos coordinando con Aduanas para sacar los productos de la región y que lleguen de forma rápida a destino", indicó.

Radonich precisó que el municipio busca canalizar la ayuda hacia comunas que, si bien no siempre están visibilizadas en los medios nacionales, presentan una afectación significativa. "Hay más de 35 comunas con problemas graves. En muchos casos no solo se han perdido viviendas, sino también cosechas completas, el sustento de pequeños parceleros. Por eso queremos que esta ayuda llegue de manera directa, transparente y responsable a una comuna que realmente lo necesite, probablemente en la Región de Ñuble", sostuvo la autoridad local.

Desde el municipio se recalcó que la campaña tiene un foco específico en artículos de primera necesidad. No se está recibiendo ropa, y los aportes deben concentrarse en agua, alimentos no perecibles, artículos de aseo, pañales para niños y adultos mayores, toallas húmedas y alimentos para mascotas.

La asistente social del área social municipal, Patricia Saldivia, detalló los horarios y el tipo de ayuda requerida. "En Dideco (Av. Independencia 830) estamos recibiendo aportes desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. En el Mall Espacio Urbano y en Zona Franca (Sala Zonaustral), los puntos funcionan desde las 11:00 hasta las 20:00 horas. Es muy importante que la comunidad tenga claridad respecto de que no estamos recibiendo ropa y que los productos deben ser no perecibles", explicó.

Para concluir, la administración comunal informó que irá entregando información actualizada sobre los plazos de recepción y el envío de la ayuda, reiterando el llamado a la solidaridad y al apoyo responsable frente a esta emergencia que afecta a miles de familias del país.


EL 21 DE ENERO INICIAN OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

