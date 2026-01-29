HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

Queda exactamente una semana para que finalice el plazo para responder y entregar observaciones a la propuesta conceptual de la Imagen Objetivo del Plan Regulador, presentada en dos audiencias públicas los días martes 6 y jueves 8 de enero en el Teatro Municipal.

​



Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

​



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, invitó a todos los vecinos a participar activamente: "Hasta el 4 de febrero tenemos tiempo para que todos los vecinos de nuestra ciudad hagan sus preguntas respecto al Plan Regulador en construcción. Hay que recordar que durante las últimas semanas hubo exposiciones públicas en el Teatro Municipal, donde la consultora mostró esta idea general. Pero ahí viene justamente la segunda parte, que es donde los vecinos, personas que tienen propiedades, las que no, adultos mayores, constructores, arquitectos, empresas, puedan hacer sus preguntas durante este período".

​



Por su parte, Alex Saldivia, director de Obras Municipales, destacó la importancia de esta etapa: "Invitamos a todos a participar en estos procesos. El Plan Regulador es una herramienta clave para el desarrollo de la ciudad y también para tener claridad sobre los terrenos dentro de ella: qué se puede construir y qué no. Por eso es importante que participen; quedan pocos días, y esperamos que entreguen sus observaciones, porque todas serán analizadas y recibirán respuesta".

​



Las observaciones de los vecinos pueden enviarse por escrito utilizando el formulario oficial disponible tanto en la Oficina de Partes como en la página web de la Municipalidad, hasta el lunes 4 de febrero. Además, la exposición con la propuesta de Imagen Objetivo sigue disponible hasta esa fecha en el Teatro Municipal y para su revisión y descarga en la página web municipal, acompañada de un resumen explicativo.