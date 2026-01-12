Punta Arenas,
12 de enero de 2026

SAPU DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE RETOMARÁ SU FUNCIONAMIENTO NORMAL DESDE ESTE MARTES

​La confirmación de recursos durante enero por parte del Servicio de Salud permitirá la apertura inmediata del tercer SAPU comunal.

cesfam18sept
Tras la recepción de un correo electrónico del Servicio de Salud, en el que se formaliza la llegada de los recursos para el funcionamiento del SAPU 18 de Septiembre durante el mes de enero, desde la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA) informaron que a partir de este martes, desde las 17:00 horas, retomará sus funciones el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) del Cesfam 18 de Septiembre.

El alcalde de la comuna, Claudio Radonich, destacó la noticia y señaló que esta confirmación "era la condición para poder habilitar de inmediato nuestro SAPU en el consultorio de la 18". Además, agradeció el apoyo recibido, indicando que "quiero dar las gracias, en primer lugar, a la ministra de Salud, recordando que enviamos una carta hace ya dos semanas informándole de esta situación, a los parlamentarios que se adhirieron, al Concejo Municipal que también apoyó esta gestión, y a los funcionarios del Servicio de Salud que desde nuestra ciudad hicieron todo lo posible para agilizar estos recursos, los que ya fueron confirmados y llegarán durante los próximos días".

Por su parte, Víctor Fuentes, jefe del área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA), valoró el trabajo coordinado entre la municipalidad, la corporación y el Servicio de Salud para concretar este resultado, destacando además que los equipos ya se encuentran trabajando en la implementación del SAPU. "Hoy los equipos ya están armando todo para que podamos partir mañana a las cinco de la tarde y recibir a los vecinos del sector del barrio 18 de Septiembre", indicó.

El SAPU del Cesfam 18 de Septiembre funcionará de lunes a viernes entre las 17:00 y las 00:00 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos atenderá desde las 10:00 hasta las 20:00 horas.


