MUNICIPIO ANUNCIA NUEVO REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

La Municipalidad de Punta Arenas informó la realización de un nuevo remate de vehículos del corral municipal, proceso que corresponde al cuarto de estas características impulsado por la actual administración y que tiene como objetivo principal reducir la alta acumulación de automóviles en custodia y avanzar en su disposición final mediante chatarrización.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que actualmente el corral municipal mantiene cerca de 3.500 vehículos, muchos de ellos vinculados a causas penales antiguas que se encuentran archivadas en tribunales fuera de la región, lo que impide a la municipalidad disponer libremente de ellos. "Este es un problema estructural que no depende del municipio. Lo que sí podemos hacer es avanzar, por cuarta vez, en el remate de vehículos que ya cumplen con las condiciones legales para ser retirados y convertidos en chatarra", señaló.

En ese contexto, el jefe comunal precisó que el remate contempla un total de 694 vehículos, los cuales serán subastados en un solo lote, con una postura mínima de $4 millones. "La idea no es sacar repuestos uno a uno, sino que estos autos sean chatarrizados, reciclados como fierro y retirados fuera de la región, tal como lo hemos hecho en los remates anteriores", agregó Radonich, destacando que el proceso ha sido complejo y lento debido a las revisiones caso a caso que exige la normativa vigente.

El director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, informó que el remate se realizará este próximo viernes 9 de enero, a las 11:00 horas, en la Sala de Concejo Municipal. "Retirar estos cerca de 700 vehículos nos permitirá liberar espacio en el corral y, a su vez, postular a proyectos que nos ayuden a retirar autos abandonados en distintos sectores de la ciudad, algo que hoy se ve limitado por la capacidad existente", explicó.

Asimismo, Sanhueza indicó que las empresas interesadas podrán visitar los vehículos que serán rematados el miércoles 7 de enero, entre las 9:00 y las 11:00 horas, en el corral municipal ubicado en el kilómetro 7,5 norte. Podrán participar personas naturales o jurídicas que cuenten con giro comercial asociado a chatarrería, desarmaduría o venta de repuestos, debidamente acreditado ante el Servicio de Impuestos Internos.

Desde la administración comunal recalcaron que la finalidad del remate es exclusivamente la chatarrización de los vehículos, de modo que no vuelvan a circular en la ciudad, contribuyendo así al orden urbano, la seguridad y una mejor gestión de los espacios municipales.

​

