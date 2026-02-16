PUNTA ARENAS LANZA PRIMER CAMPEONATO PATAGÓNICO DE TENIS

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Fundación Municipal de Deportes, junto al Magallanes Lawn Tennis Club, lanzó oficialmente el primer Campeonato Patagónico de Tenis, certamen que se desarrollará entre el 20 y el 26 de abril en las canchas ubicadas en calle Mardones 505, con entrada liberada para el público.

El alcalde Claudio Radonich destacó que este torneo es resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado, fortaleciendo el desarrollo del tenis en la comuna. "Aquí hay clubes con mucha tradición y un grupo de deportistas que practican durante todo el año. Desde 2024, con la inauguración de nuestra cancha municipal de arcilla, la única en la ciudad, se ha generado un vínculo muy potente con el Magallanes Lawn Tennis Club. Hoy vemos el fruto de ese trabajo compartido con este primer campeonato patagónico", señaló el edil.

La autoridad local explicó que se espera la participación de cerca de 120 deportistas provenientes de Río Gallegos, Coyhaique, Santiago y Punta Arenas, representando a cinco clubes. Asimismo, el jefe comunal expresó la intención de proyectar este torneo como una tradición anual que convoque a tenistas de la Patagonia chilena y argentina.

Por su parte, la presidenta del Magallanes Lawn Tennis Club, Ximena Rubio, indicó que durante el último año se ha fortalecido el trabajo colaborativo con la Fundación Municipal de Deportes mediante torneos, capacitaciones y encuentros interclubes. "Este campeonato reunirá a 120 jugadores y cinco clubes, lo que permitirá elevar el nivel competitivo. Ya hay inscritos y se realizará una etapa clasificatoria, por lo que los deportistas están preparándose para enfrentar este desafío", comentó.

El coordinador de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mancilla, destacó que el impulso al tenis forma parte de la promoción de disciplinas olímpicas en la comuna. "Hemos desarrollado capacitaciones junto a la federación y actualmente estamos disputando un campeonato interclub que finaliza en febrero. Este torneo patagónico es un paso más en ese proceso de fortalecimiento", indicó.

La competencia se disputará durante una semana completa y el acceso será gratuito. Desde la organización informaron que la programación y detalles del certamen serán difundidos a través de las redes sociales institucionales.

Con esta iniciativa, el municipio busca consolidar el tenis como una alternativa deportiva permanente en la ciudad, fortaleciendo la formación de nuevas generaciones y desarrollando instancias de encuentro competitivo en la región.





