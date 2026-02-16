Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

16 de febrero de 2026

PUNTA ARENAS LANZA PRIMER CAMPEONATO PATAGÓNICO DE TENIS

​La competencia reunirá a 120 jugadores de Chile y Argentina.

CAMPEONATO PATAGÓNICO DE TENIS

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Fundación Municipal de Deportes, junto al Magallanes Lawn Tennis Club, lanzó oficialmente el primer Campeonato Patagónico de Tenis, certamen que se desarrollará entre el 20 y el 26 de abril en las canchas ubicadas en calle Mardones 505, con entrada liberada para el público.

El alcalde Claudio Radonich destacó que este torneo es resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado, fortaleciendo el desarrollo del tenis en la comuna. "Aquí hay clubes con mucha tradición y un grupo de deportistas que practican durante todo el año. Desde 2024, con la inauguración de nuestra cancha municipal de arcilla, la única en la ciudad, se ha generado un vínculo muy potente con el Magallanes Lawn Tennis Club. Hoy vemos el fruto de ese trabajo compartido con este primer campeonato patagónico", señaló el edil.

La autoridad local explicó que se espera la participación de cerca de 120 deportistas provenientes de Río Gallegos, Coyhaique, Santiago y Punta Arenas, representando a cinco clubes. Asimismo, el jefe comunal expresó la intención de proyectar este torneo como una tradición anual que convoque a tenistas de la Patagonia chilena y argentina.

Por su parte, la presidenta del Magallanes Lawn Tennis Club, Ximena Rubio, indicó que durante el último año se ha fortalecido el trabajo colaborativo con la Fundación Municipal de Deportes mediante torneos, capacitaciones y encuentros interclubes. "Este campeonato reunirá a 120 jugadores y cinco clubes, lo que permitirá elevar el nivel competitivo. Ya hay inscritos y se realizará una etapa clasificatoria, por lo que los deportistas están preparándose para enfrentar este desafío", comentó.

El coordinador de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mancilla, destacó que el impulso al tenis forma parte de la promoción de disciplinas olímpicas en la comuna. "Hemos desarrollado capacitaciones junto a la federación y actualmente estamos disputando un campeonato interclub que finaliza en febrero. Este torneo patagónico es un paso más en ese proceso de fortalecimiento", indicó.

La competencia se disputará durante una semana completa y el acceso será gratuito. Desde la organización informaron que la programación y detalles del certamen serán difundidos a través de las redes sociales institucionales.

Con esta iniciativa, el municipio busca consolidar el tenis como una alternativa deportiva permanente en la ciudad, fortaleciendo la formación de nuevas generaciones y desarrollando instancias de encuentro competitivo en la región.



Jonathan Mansilla, Director Fundacion de deportes municipal

FUNDACIÓN DE DEPORTES DESTACA INICIO DEL INTERCLUB DE TENIS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MÁS DEL 70% DE LOS PROYECTOS EN EL SEIA ESTÁN SUSPENDIDOS Y EXPERTOS ENCIENDEN ALERTAS

Leer Más

​Desde el SEA explican que estos niveles no constituyen una anomalía, sino reflejan el funcionamiento de un procedimiento adminitrativo altamente reglado.

​Desde el SEA explican que estos niveles no constituyen una anomalía, sino reflejan el funcionamiento de un procedimiento adminitrativo altamente reglado.

H2-Magallanes-Project-Total-Eren-scaled
nuestrospodcast
Corte de luz programado en Cipolletti este domingo

EDELMAG ANUNCIA TRES INTERRUPCIONES PROGRAMADAS EN PUNTA ARENAS Y PUERTO WILLIAMS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
CAMPEONATO PATAGÓNICO DE TENIS

PUNTA ARENAS LANZA PRIMER CAMPEONATO PATAGÓNICO DE TENIS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
1

MUNICIPIO DESARROLLA TALLERES INCLUSIVOS DE VERANO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
SERNAC MTT SII VERANO 2026

SERNAC LIDERA JUNTO A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FISCALIZACIÓN A RESTAURANTES Y EMPRESAS DEL MERCADO TURÍSTICO EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA