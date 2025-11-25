SEXTA EDICIÓN DEL CAMPEONATO CHEER & DANCE MUNICIPAL CONTÓ CON MÁS DE 700 DEPORTISTAS EN ESCENA

Este domingo, el Gimnasio de la Confederación Deportiva fue el escenario de la sexta edición del Campeonato Cheer & Dance Municipal, evento organizado por la Unidad de Deportes del municipio de Punta Arenas y que busca incentivar el deporte, la actividad física, la vida saludable y el trabajo en equipo entre las niñas y jóvenes de la comuna.

​



La jornada, desarrollada entre las 10:00 y 18:00 horas, congregó a aproximadamente 700 deportistas pertenecientes a 46 equipos, quienes compitieron en diversas categorías: mini, tiny, tiny novice, youth, junior, abilities poms, senior, open y open coed, además de presentaciones individuales y de duplas.

​



"Exactamente, por sexto año nuestra municipalidad organiza este campeonato. Sabemos que hay muchos equipos, que el tema del dance, el tema cheer, es muy popular, muy masivo y muy transversal. Une mucho a la familia, lo que es muy importante, así que estamos muy contentos", señaló el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.

​



La entrenadora del equipo MDT, Ana Vargas, valoró la instancia como un espacio para mostrar el trabajo desarrollado durante el año. "Para nosotras es un orgullo estar acá, ver reflejado el trabajo desde marzo hasta esta fecha en cancha, con el público y con nuestros apoderados que siempre marcan la diferencia. A pesar de que el resto de la academia está en Santiago, igual vinieron a hacer barra junto a sus familias. Presentamos tres coreografías y tuvimos a quince niñas en escena. Para nosotros esto es un orgullo, ver a nuestras pequeñas crecer en la danza", comentó.

​



Para los asistentes, el campeonato fue una oportunidad para disfrutar en familia. Así lo expresó Carlos Jeria, tío de una de las participantes: "La verdad es que es súper rico venir a acompañar a la familia, pasar un domingo diferente y llenarse de amor, porque al final los niños son eso, amor".

​



El campeonato contó con la participación de clubes invitados provenientes de Puerto Natales y Porvenir, así como con la presencia de dos juezas de primer nivel de Santiago.

​



Finalmente, el jefe comunal invitó a los clubes a sumarse al campeonato del próximo año y destacó la labor realizada por el municipio en términos deportivos. "Lo que hemos hecho durante el año, tanto con la Municipalidad como con la Fundación Municipal de Deportes, es que los pocos recursos que tenemos se inviertan directamente en las personas que practican deporte, tanto competitivo como recreativo", dijo Radonich.

​

