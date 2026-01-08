PRESIDENTE DEL FRENTE AMPLIO MAGALLANES PABLO CIFUENTE VLADILO “HAY LÍNEAS QUE NO PUEDEN CRUZAR” FRENTE A INTERVENCIÓN EN VENEZUELA

​Esta mañana, en el programa Buenos días región de Polar Comunicaciones, Pablo Cifuentes Vladilo, presidente regional del Frente Amplio, conversó sobre la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, un tema que ha generado repercusiones internacionales y preocupaciones sobre el respeto al derecho internacional. Cifuentes Vladilo explicó el contexto de la situación que ha vivido Venezuela durante los últimos días, marcada por una operación de fuerzas estadounidenses que resultó en la captura y traslado del presidente venezolano Nicolás Maduro a territorio estadounidense para enfrentar cargos, un hecho que ha sido ampliamente reportado y que diversos gobiernos y organizaciones han cuestionado por posible violación de la soberanía nacional y del derecho internacional.



​El dirigente político regional enfatizó que esta forma de actuar de una potencia como Estados Unidos –dispuesta, dijo, “a saltarse el derecho internacional”– “puede ser también una amenaza por el resto de los países de la región” si no se recuerda la importancia de respetar principios básicos de convivencia entre naciones soberanas. Este tema ha generado incluso debates en organismos globales sobre la legalidad de la intervención.



​Además, Cifuentes Vladilo advirtió que “se amenaza la soberanía, la libertad de los pueblos; hoy es Venezuela, mañana podría ser otro”, recalcando la necesidad de que las voces de los liderazgos políticos y sociales se hagan escuchar frente a decisiones que, a su juicio, pueden sentar precedentes peligrosos para América Latina y el Caribe. Manifestó que aunque las situaciones internas de cada país puedan ser complejas, el respeto a la autodeterminación y a las normas del derecho internacional debe ser un punto innegociable.





