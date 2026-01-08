Punta Arenas,
8 de enero de 2026

PRESIDENTE DEL FRENTE AMPLIO MAGALLANES PABLO CIFUENTE VLADILO “HAY LÍNEAS QUE NO PUEDEN CRUZAR” FRENTE A INTERVENCIÓN EN VENEZUELA

​Esta mañana, en el programa Buenos días región de Polar Comunicaciones, Pablo Cifuentes Vladilo, presidente regional del Frente Amplio, conversó sobre la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, un tema que ha generado repercusiones internacionales y preocupaciones sobre el respeto al derecho internacional. Cifuentes Vladilo explicó el contexto de la situación que ha vivido Venezuela durante los últimos días, marcada por una operación de fuerzas estadounidenses que resultó en la captura y traslado del presidente venezolano Nicolás Maduro a territorio estadounidense para enfrentar cargos, un hecho que ha sido ampliamente reportado y que diversos gobiernos y organizaciones han cuestionado por posible violación de la soberanía nacional y del derecho internacional.

​El dirigente político regional enfatizó que esta forma de actuar de una potencia como Estados Unidos –dispuesta, dijo, “a saltarse el derecho internacional”– “puede ser también una amenaza por el resto de los países de la región” si no se recuerda la importancia de respetar principios básicos de convivencia entre naciones soberanas. Este tema ha generado incluso debates en organismos globales sobre la legalidad de la intervención.

​Además, Cifuentes Vladilo advirtió que “se amenaza la soberanía, la libertad de los pueblos; hoy es Venezuela, mañana podría ser otro”, recalcando la necesidad de que las voces de los liderazgos políticos y sociales se hagan escuchar frente a decisiones que, a su juicio, pueden sentar precedentes peligrosos para América Latina y el Caribe. Manifestó que aunque las situaciones internas de cada país puedan ser complejas, el respeto a la autodeterminación y a las normas del derecho internacional debe ser un punto innegociable.


CASEN 2024: MAGALLANES SE MANTIENE ENTRE LAS REGIONES DE MAYORES INGRESOS DEL PAÍS

MINVU AVANZA EN EL TRASPASO DE TERRENOS DEL PUDETO PARA HABILITAR UN SEGUNDO PLAN URBANO HABITACIONAL EN PUNTA ARENAS

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA LA PRISIÓN PREVENTIVA DE IMPUTADO POR CONDUCCIÓN BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL CAUSANDO MUERTE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MAGALLANES REFUERZA SEGURIDAD DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES

HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES: CORFO REALIZA BALANCE 2025 Y MIRA CON OPTIMISMO EL FUTURO DEL SECTOR