DELEGADOS PRESIDENCIALES REGIONALES SALIENTE Y ENTRANTE SOSTIENEN REUNIÓN DE TRABAJO

El Delegado Presidencial Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, José Ruiz Pivcevic, recibió a la futura Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, con quien sostuvo una reunión de trabajo para preparar un traspaso de mando ordenado, responsable y transparente.

En la instancia se presentaron los principales avances de la gestión, los procesos en curso y los desafíos prioritarios, con el objetivo de asegurar la continuidad de políticas públicas de importancia para la comunidad.

La capacidad de trabajar unidos por el bienestar de Chile es lo que nos engrandece como país y nos permite avanzar, construyendo un mejor futuro para todas y todos sus habitantes.

