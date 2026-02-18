AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS SERÁ AMPLIADO CON INVERSIÓN DE 162 MILLONES DE DÓLARES Y TRIPLICARÁ SU TAMAÑO

En el programa Buenos Días Región, el seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández Vera, confirmó que el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo contará con una histórica inversión de 162 millones de dólares para su ampliación, con inicio de obras proyectado para 2027. Se trata de un proyecto de largo aliento que viene gestándose hace años y que busca responder al sostenido crecimiento del tráfico aéreo en la región.

Actualmente, el terminal de Punta Arenas bordea los 480 mil pasajeros anuales, acercándose a los 600 mil requeridos para activar la ampliación según el contrato de concesión. Por ello, el MOP negocia con la concesionaria y la Dirección General de Concesiones para adelantar los diseños de ingeniería y comenzar las obras antes de lo previsto.

El proyecto contempla triplicar la superficie del terminal de pasajeros, pasando de poco más de 6 mil a más de 16 mil metros cuadrados. Además, se aumentarán las mangas de embarque de tres a cinco, se duplicará la capacidad de estacionamiento de aeronaves, se mejorará completamente la vialidad de acceso y se construirán nuevos edificios logísticos para la Dirección de Aeronáutica.

En paralelo, ya se han invertido más de 42 mil millones de pesos en el mejoramiento de pistas y en un nuevo cuartel de salvamento y extinción de incendios. Asimismo, se confirmó que el aeródromo de Puerto Natales también crecerá y pasará a convertirse en aeropuerto a partir de 2028, con nueva pista, terminal, torre de control y puentes de embarque, fortaleciendo así la conectividad aérea de toda la Región de Magallanes.