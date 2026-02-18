Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

18 de febrero de 2026

AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS SERÁ AMPLIADO CON INVERSIÓN DE 162 MILLONES DE DÓLARES Y TRIPLICARÁ SU TAMAÑO

Buenos Días Región

José Luis Hernández, Seremi de Obras Públicas de la Región de Magallanes

En el programa Buenos Días Región, el seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández Vera, confirmó que el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo contará con una histórica inversión de 162 millones de dólares para su ampliación, con inicio de obras proyectado para 2027. Se trata de un proyecto de largo aliento que viene gestándose hace años y que busca responder al sostenido crecimiento del tráfico aéreo en la región.

Actualmente, el terminal de Punta Arenas bordea los 480 mil pasajeros anuales, acercándose a los 600 mil requeridos para activar la ampliación según el contrato de concesión. Por ello, el MOP negocia con la concesionaria y la Dirección General de Concesiones para adelantar los diseños de ingeniería y comenzar las obras antes de lo previsto.

El proyecto contempla triplicar la superficie del terminal de pasajeros, pasando de poco más de 6 mil a más de 16 mil metros cuadrados. Además, se aumentarán las mangas de embarque de tres a cinco, se duplicará la capacidad de estacionamiento de aeronaves, se mejorará completamente la vialidad de acceso y se construirán nuevos edificios logísticos para la Dirección de Aeronáutica.

En paralelo, ya se han invertido más de 42 mil millones de pesos en el mejoramiento de pistas y en un nuevo cuartel de salvamento y extinción de incendios. Asimismo, se confirmó que el aeródromo de Puerto Natales también crecerá y pasará a convertirse en aeropuerto a partir de 2028, con nueva pista, terminal, torre de control y puentes de embarque, fortaleciendo así la conectividad aérea de toda la Región de Magallanes.

Rodolfo Arecheta

CONSEJERO REGIONAL RODOLFO ARECHETA CUESTIONA APORTE DE US$1 MILLÓN A CUBA Y PLANTEA PRIORIDAD EN NECESIDADES DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIA ACTUALIZACIÓN DEL PLADECO 2026-2030 Y HABILITA ENCUESTA CIUDADANA ONLINE

Leer Más

​La encuesta, dirigida a mayores de 18 años, busca recoger la visión y prioridades de la comunidad. Estará disponible hasta el 6 de marzo.

​La encuesta, dirigida a mayores de 18 años, busca recoger la visión y prioridades de la comunidad. Estará disponible hasta el 6 de marzo.

munipuq
nuestrospodcast
PRIMAVERA_(2)

COMUNAS RURALES DE MAGALLANES SE SUMAN A LA CAMPAÑA “SACA TU PERMISO RURAL” 2026 PARA FORTALECER SUS INGRESOS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
José Luis Hernández, Seremi de Obras Públicas de la Región de Magallanes

AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS SERÁ AMPLIADO CON INVERSIÓN DE 162 MILLONES DE DÓLARES Y TRIPLICARÁ SU TAMAÑO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
aniversario cristina calderon 2026

CON EMOTIVA CEREMONIA CONMEMORAN CUARTO ANIVERSARIO DE FALLECIMIENTO DE CRISTINA CALDERÓN HARBAN

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
billetes

DESDE EL 16 DE FEBRERO COMIENZA EL PAGO DEL APORTE FAMILIAR PERMANENTE 2026: REVISA QUIÉNES RECIBEN LOS $66.834

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA