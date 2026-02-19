Punta Arenas,
19 de febrero de 2026

ESTE LUNES 23 DE FEBRERO INICIA EL PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026 EN PUNTA ARENAS

​El municipio proyecta cerca de 70 mil renovaciones antes del 31 de marzo. Autoridades llaman a realizar el trámite con anticipación para evitar aglomeraciones.

PP 1

Este lunes 23 de febrero comienza en Punta Arenas el proceso de pago del Permiso de Circulación 2026, trámite obligatorio para todos los propietarios de vehículos motorizados. Desde la Municipalidad se estima que este año se concretarán alrededor de 70 mil renovaciones antes del 31 de marzo.

El alcalde Claudio Radonich señaló que el municipio está preparado para atender tanto de manera presencial como digital, aunque recomendó no esperar los últimos días de marzo. “Es una obligación legal y sabemos que es un gasto importante para muchas familias. Invitamos a los vecinos a realizarlo durante febrero o los primeros días de marzo para evitar demoras”, afirmó.

El pago podrá efectuarse en la Oficina de Permiso de Circulación ubicada en el piso -2 del Mall Espacio Urbano o a través del sistema online disponible las 24 horas en el sitio web municipal. La autoridad advirtió que la plataforma digital opera a nivel nacional y suele registrar alta demanda hacia fines de marzo.

El director de Tránsito, Marcel Bermúdez, informó que la atención presencial tendrá horarios diferenciados. La última semana de febrero y la primera de marzo funcionará de 8:15 a 13:00 horas; la segunda semana de marzo de 8:15 a 14:00 horas; y las dos últimas semanas en horario extendido de 8:15 a 13:00 y de 14:00 a 20:00 horas. Además, se atenderá los sábados 14, 21 y 28 y el domingo 29 de marzo, entre las 14:00 y 20:00 horas.

Para el trámite presencial se debe presentar revisión técnica u homologación vigente, certificado de emisión de contaminantes, SOAP con vigencia hasta el 31 de marzo de 2027 y el último permiso pagado. En modalidad online, el permiso anterior debe haber sido cancelado en Punta Arenas y el vehículo estar inscrito a nombre del propietario en el Registro Civil, además de contar con revisión técnica y SOAP vigentes.

Actualmente, la capital regional registra 77.389 vehículos con permiso vigente, posicionándose como la ciudad con mayor cantidad de autos per cápita del país. Desde la Dirección de Tránsito informaron que cerca del 70% del parque vehicular paga el monto mínimo, equivalente a $34.875.



"PLAYA DEPORTIVA" INVITA A FAMILIAS DE PUNTA ARENAS A ACTIVARSE ESTE 21 DE FEBRERO EN LA COSTANERA

"PLAYA DEPORTIVA" INVITA A FAMILIAS DE PUNTA ARENAS A ACTIVARSE ESTE 21 DE FEBRERO EN LA COSTANERA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

