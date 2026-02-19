MÁS DE 50 PERSONAS MAYORES PARTICIPARON EN ESCUELA DE VERANO PARA FORMACIÓN DIRIGENCIAL

Con una alta participación concluyó la Primera Escuela de Verano para Formación Dirigencial de Personas Mayores, organizada por la Unidad de Adulto Mayor, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Punta Arenas.

​



La instancia, desarrollada durante todo febrero en dependencias ubicadas en calle Covadonga 063, contempló cuatro sesiones grupales de trabajo y dos jornadas de atención personalizada. La escuela estuvo dirigida a personas mayores de 60 años, tanto a quienes actualmente ejercen cargos directivos en clubes de adulto mayor, centros de madres, juntas de vecinos u otras organizaciones comunitarias, como también a socios interesados en asumir roles de liderazgo e incluso a adultos mayores que no pertenecen a ninguna organización.

​



"Fueron varias semanas de trabajo; no fue una sola sesión. Les entregamos herramientas concretas para que puedan postular a fondos públicos, municipales y del Estado. Ellos son nuestro puente para llegar a más vecinos que tienen dudas sobre subvenciones, subsidios o beneficios. Por eso era muy importante realizar esta escuela", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

​



El monitor de la escuela, Pablo Ojeda, explicó que el programa abordó temáticas como el marco legal de las organizaciones sociales, los roles y funciones dentro de los directorios, la gestión organizacional, las instituciones y servicios vinculados a las personas mayores y, especialmente, las fuentes de financiamiento. "Trabajamos de manera sistematizada los fondos concursables disponibles durante 2025 y entregamos esa información en un documento para que este 2026 puedan evaluar la posibilidad de postular. Fue uno de los temas de mayor interés para los participantes", detalló.

​



Luis Alvarado, uno de los asistentes, destacó la relevancia de la capacitación. "Siempre es importante educarse y conocer las instituciones que nos rodean para poder informar a nuestros colegas de las agrupaciones. Estoy agradecido por quienes organizaron esta actividad", comentó.

​



Por su parte, Rosalinda Briceño, presidenta de la agrupación Damas de la Patagonia, valoró la claridad de los contenidos. "Me encantó esta escuelita de verano, porque uno despeja varias dudas. Aprendimos cómo hacer proyectos, cómo interactuar con nuestras socias y cómo compartir conocimientos. Tuvieron mucha paciencia y explicaron todo muy bien", afirmó.

​

