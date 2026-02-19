Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de febrero de 2026

MÁS DE 50 PERSONAS MAYORES PARTICIPARON EN ESCUELA DE VERANO PARA FORMACIÓN DIRIGENCIAL

​La iniciativa, impulsada por la Unidad de Adulto Mayor del municipio, buscó entregar nuevas herramientas a los dirigentes y capacitarlos en el acceso a fondos públicos para sus organizaciones.

DG 2
Con una alta participación concluyó la Primera Escuela de Verano para Formación Dirigencial de Personas Mayores, organizada por la Unidad de Adulto Mayor, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Punta Arenas.

La instancia, desarrollada durante todo febrero en dependencias ubicadas en calle Covadonga 063, contempló cuatro sesiones grupales de trabajo y dos jornadas de atención personalizada. La escuela estuvo dirigida a personas mayores de 60 años, tanto a quienes actualmente ejercen cargos directivos en clubes de adulto mayor, centros de madres, juntas de vecinos u otras organizaciones comunitarias, como también a socios interesados en asumir roles de liderazgo e incluso a adultos mayores que no pertenecen a ninguna organización.

"Fueron varias semanas de trabajo; no fue una sola sesión. Les entregamos herramientas concretas para que puedan postular a fondos públicos, municipales y del Estado. Ellos son nuestro puente para llegar a más vecinos que tienen dudas sobre subvenciones, subsidios o beneficios. Por eso era muy importante realizar esta escuela", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

El monitor de la escuela, Pablo Ojeda, explicó que el programa abordó temáticas como el marco legal de las organizaciones sociales, los roles y funciones dentro de los directorios, la gestión organizacional, las instituciones y servicios vinculados a las personas mayores y, especialmente, las fuentes de financiamiento. "Trabajamos de manera sistematizada los fondos concursables disponibles durante 2025 y entregamos esa información en un documento para que este 2026 puedan evaluar la posibilidad de postular. Fue uno de los temas de mayor interés para los participantes", detalló.

Luis Alvarado, uno de los asistentes, destacó la relevancia de la capacitación. "Siempre es importante educarse y conocer las instituciones que nos rodean para poder informar a nuestros colegas de las agrupaciones. Estoy agradecido por quienes organizaron esta actividad", comentó.

Por su parte, Rosalinda Briceño, presidenta de la agrupación Damas de la Patagonia, valoró la claridad de los contenidos. "Me encantó esta escuelita de verano, porque uno despeja varias dudas. Aprendimos cómo hacer proyectos, cómo interactuar con nuestras socias y cómo compartir conocimientos. Tuvieron mucha paciencia y explicaron todo muy bien", afirmó.


DG 2

MÁS DE 50 PERSONAS MAYORES PARTICIPARON EN ESCUELA DE VERANO PARA FORMACIÓN DIRIGENCIAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ESTE LUNES 23 DE FEBRERO INICIA EL PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026 EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El municipio proyecta cerca de 70 mil renovaciones antes del 31 de marzo. Autoridades llaman a realizar el trámite con anticipación para evitar aglomeraciones.

​El municipio proyecta cerca de 70 mil renovaciones antes del 31 de marzo. Autoridades llaman a realizar el trámite con anticipación para evitar aglomeraciones.

PP 1
nuestrospodcast
SERVIU - Visita ex Club Hípico_1

MINVU Y EXPROPIADOS INICIARON LA COORDINACIÓN PARA LA ENTREGA MATERIAL DEL EX CLUB HÍPICO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Regina Andrade

NADADORA CHILOTA PRESENTA PROYECTO DEPORTIVO EN CONMEMORACIÓN A LOS 200 AÑOS DE LA INTEGRACIÓN DE CHILOÉ A CHILE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Aniversario Base Antártica

COMANDANTE Y OFICIAL DE OPERACIONES DESTACAN LABOR DEL EJÉRCITO EN ANIVERSARIO DE BASE O’HIGGINS EN LA ANTÁRTICA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Raquel Alvarez

PRESIDENTA DE UNIÓN COMUNAL REALIZA BALANCE Y REVISA DESAFÍOS PARA 2026