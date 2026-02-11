TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

Se viene marzo y en el marco del próximo inicio del año escolar, la Municipalidad de Punta Arenas destacó los beneficios vigentes de la Tarjeta Punta Arenas, que permiten acceder a descuentos en útiles y artículos escolares en distintos comercios de la comuna, apoyando así la economía de las familias en una etapa de alto gasto.

El alcalde Claudio Radonich señaló que marzo implica costos inevitables para los hogares, especialmente en la compra de útiles escolares, por lo que estos convenios representan un apoyo concreto. "Estamos con socios de la Tarjeta Punta Arenas ofreciendo un 10% de descuento en útiles escolares, con emprendimientos regionales, 100% locales. Hoy más de 50 mil personas ya cuentan con esta tarjeta y existen más de 220 convenios vigentes, lo que demuestra que es una herramienta real de apoyo", indicó la autoridad comunal.

Radonich agregó que, además de librerías, la tarjeta contempla beneficios en tiendas de uniformes escolares, invitando a la comunidad a informarse a través del sitio web municipal para planificar con anticipación sus compras. "Queremos decirles a las familias que no están solas y que existe una colaboración concreta desde el municipio y el comercio local", enfatizó el edil.

Desde Librería Inges, su supervisora Stephanie Miranda valoró la alianza, destacando que el descuento del 10% se mantiene durante todo el año y aplica a todo tipo de artículos. "Sabemos que febrero y marzo son meses complejos para las familias, por eso este beneficio no se limita solo a la temporada escolar, sino que puede usarse en cualquier momento", explicó la trabajadora, detallando además servicios como cotización y preparación de listas escolares, junto con envíos a distintas comunas de la región.

Por su parte, la encargada de la Tarjeta Punta Arenas, Sofía Manzo, precisó que actualmente existen más de 230 empresas asociadas en diversas categorías, incluyendo librerías y uniformes escolares. "La invitación es a revisar los convenios antes de comprar, presentar la tarjeta, física o digital, junto a la cédula de identidad y aprovechar los descuentos disponibles", señaló, recordando que la tarjeta puede obtenerse de forma presencial en Av. Independencia 830 (lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas) o a través de tarjeta.puntaarenas.cl.

Desde la administración comunal reiteraron el llamado a anticipar las compras escolares y a utilizar la Tarjeta Punta Arenas como una herramienta de apoyo al presupuesto familiar y al comercio local.

