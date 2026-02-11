Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de febrero de 2026

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

TARJETA PUNTA ARENAS (2)

Se viene marzo y en el marco del próximo inicio del año escolar, la Municipalidad de Punta Arenas destacó los beneficios vigentes de la Tarjeta Punta Arenas, que permiten acceder a descuentos en útiles y artículos escolares en distintos comercios de la comuna, apoyando así la economía de las familias en una etapa de alto gasto.

El alcalde Claudio Radonich señaló que marzo implica costos inevitables para los hogares, especialmente en la compra de útiles escolares, por lo que estos convenios representan un apoyo concreto. "Estamos con socios de la Tarjeta Punta Arenas ofreciendo un 10% de descuento en útiles escolares, con emprendimientos regionales, 100% locales. Hoy más de 50 mil personas ya cuentan con esta tarjeta y existen más de 220 convenios vigentes, lo que demuestra que es una herramienta real de apoyo", indicó la autoridad comunal.

Radonich agregó que, además de librerías, la tarjeta contempla beneficios en tiendas de uniformes escolares, invitando a la comunidad a informarse a través del sitio web municipal para planificar con anticipación sus compras. "Queremos decirles a las familias que no están solas y que existe una colaboración concreta desde el municipio y el comercio local", enfatizó el edil.

Desde Librería Inges, su supervisora Stephanie Miranda valoró la alianza, destacando que el descuento del 10% se mantiene durante todo el año y aplica a todo tipo de artículos. "Sabemos que febrero y marzo son meses complejos para las familias, por eso este beneficio no se limita solo a la temporada escolar, sino que puede usarse en cualquier momento", explicó la trabajadora, detallando además servicios como cotización y preparación de listas escolares, junto con envíos a distintas comunas de la región.

Por su parte, la encargada de la Tarjeta Punta Arenas, Sofía Manzo, precisó que actualmente existen más de 230 empresas asociadas en diversas categorías, incluyendo librerías y uniformes escolares. "La invitación es a revisar los convenios antes de comprar, presentar la tarjeta, física o digital, junto a la cédula de identidad y aprovechar los descuentos disponibles", señaló, recordando que la tarjeta puede obtenerse de forma presencial en Av. Independencia 830 (lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas) o a través de tarjeta.puntaarenas.cl

Desde la administración comunal reiteraron el llamado a anticipar las compras escolares y a utilizar la Tarjeta Punta Arenas como una herramienta de apoyo al presupuesto familiar y al comercio local.


CHAPUZÓN KIDS 2026 (1)

PUNTA ARENAS AFINA DETALLES FINALES PARA EL CHAPUZÓN KIDS 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

Leer Más

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

TARJETA PUNTA ARENAS (2)
nuestrospodcast
AquaChile Casa Abierta 2

SALMONICULTURA Y TURISMO EN PUERTO NATALES: LA CONVIVENCIA QUE SE VIVE EN TIERRA Y EN LOS FIORDOS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
TARJETA PUNTA ARENAS (2)

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Turistas Torres del Paine

RÉCORD NEGATIVO: CONAF REGISTRA LA MAYOR CANTIDAD DE EXPULSIONES EN PARQUES NACIONALES DE LA PATAGONIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Mundo Geek 4 (2)

MUNDO GEEK ABORDA NOVEDADES DE NINTENDO, CINE Y GAMING

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA