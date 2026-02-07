Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de febrero de 2026

SOLDADOS CONSCRIPTOS FORTALECEN SUS CAPACIDADES OPERATIVAS TRAS APROBAR CURSO DE RADIO OPERADOR DE COMBATE

La instancia formativa desarrollada en la Escuela de Telecomunicaciones marca un importante aporte a la preparación profesional de quienes cumplen su Servicio Militar Obligatorio, potenciando sus competencias técnicas y su proyección institucional. ​

capturadepantalla20260129alas162437_3697d0ede92d4b7

En ese marco, en dependencias de la Escuela de Telecomunicaciones se realizó la ceremonia de entrega de diplomas y distintivos a las Soldados Conscriptos (SLCs) de la Compañía de Telecomunicaciones N.° 3 “Curicó”, quienes aprobaron satisfactoriamente el Curso de Radio Operador de Combate, desarrollado durante el mes de enero.

La actividad fue encabezada por el Director de la Escuela de Telecomunicaciones, Coronel Osvaldo Alaníz M., junto a la Comandante de la Compañía de Telecomunicaciones, Capitán Valeria Muñoz A., quienes hicieron entrega de las certificaciones que acreditan el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y operativos propios del arma de Telecomunicaciones.

Este curso fue diseñado para soldados conscriptos que se encuentran realizando su Servicio Militar Obligatorio en el Instituto, teniendo como objetivo principal capacitarlas para actuar eficazmente en situaciones de emergencias, catástrofes, operaciones de guerra y operaciones distintas a la guerra, fortaleciendo su preparación integral ante distintos escenarios operativos.

Durante el desarrollo del curso, las soldados adquirieron competencias técnicas y tácticas que les permiten operar diversos sistemas de telecomunicaciones, entre los que destacan los equipos VHF y HF. Asimismo, la instrucción recibida las capacita para levantar y operar una Estación de Telecomunicaciones y un Puesto de Mando a nivel Batallón, ampliando significativamente sus capacidades operativas en terreno.

Durante la ceremonia, y en reconocimiento a su destacado rendimiento académico, se distinguió a la SLC María Andrade G., quien obtuvo el primer lugar del curso. Asimismo, se otorgó la distinción “Espíritu Telecomunicador” a la SLC María Sánchez D., reflejo de su vocación, compromiso institucional y sólidos valores militares.

En su intervención, el Director de la Escuela felicitó a cada una de las soldados que participó en el curso, destacando el valor de este tipo de instancias formativas para el fortalecimiento profesional del personal en instrucción. En ese sentido, el Coronel Alaníz las instó a continuar por la senda de la superación constante y la adquisición permanente de conocimientos, ya sea proyectándose en una eventual continuidad en la carrera militar o aplicando estas competencias en su vida civil.

Esta instancia de formación reafirma el valor del Servicio Militar Obligatorio como un espacio de desarrollo personal y profesional, entregando herramientas concretas que fortalecen las capacidades operativas de las soldados conscriptos y contribuyen a su formación integral al servicio del país.

Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército.


foto 2

INAUGURAN CURSO DE INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN SEGURA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS PARA SOLDADOS CONSCRIPTOS DEL EJÉRCITO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ERIKA FARÍAS ES LA DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ELECTO

Leer Más

​Ex gerenta de relacionamiento comunitario de HNH Energy.

​Ex gerenta de relacionamiento comunitario de HNH Energy.

8d9a9b9a-db10-46b1-8a44-47ec52b45803
nuestrospodcast
CAMPAÑA SOLIDARIA PARA TREHUACO (10)

AYUDA SOLIDARIA ENVIADA DESDE PUNTA ARENAS YA LLEGÓ A TREHUACO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
capturadepantalla20260129alas162437_3697d0ede92d4b7

SOLDADOS CONSCRIPTOS FORTALECEN SUS CAPACIDADES OPERATIVAS TRAS APROBAR CURSO DE RADIO OPERADOR DE COMBATE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
MINVU - Mejoramiento del Pasaje Aconcagua_1

MINVU DA UN PASO CLAVE PARA LA PAVIMENTACIÓN DEFINITIVA DEL PASAJE ACONCAGUA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
MINVU - Obras de vialidad en Torres del Paine_2

AVANZAN LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL EN CALLES DE CERRO CASTILLO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250