SOLDADOS CONSCRIPTOS FORTALECEN SUS CAPACIDADES OPERATIVAS TRAS APROBAR CURSO DE RADIO OPERADOR DE COMBATE

En ese marco, en dependencias de la Escuela de Telecomunicaciones se realizó la ceremonia de entrega de diplomas y distintivos a las Soldados Conscriptos (SLCs) de la Compañía de Telecomunicaciones N.° 3 “Curicó”, quienes aprobaron satisfactoriamente el Curso de Radio Operador de Combate, desarrollado durante el mes de enero.

La actividad fue encabezada por el Director de la Escuela de Telecomunicaciones, Coronel Osvaldo Alaníz M., junto a la Comandante de la Compañía de Telecomunicaciones, Capitán Valeria Muñoz A., quienes hicieron entrega de las certificaciones que acreditan el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y operativos propios del arma de Telecomunicaciones.

Este curso fue diseñado para soldados conscriptos que se encuentran realizando su Servicio Militar Obligatorio en el Instituto, teniendo como objetivo principal capacitarlas para actuar eficazmente en situaciones de emergencias, catástrofes, operaciones de guerra y operaciones distintas a la guerra, fortaleciendo su preparación integral ante distintos escenarios operativos.

Durante el desarrollo del curso, las soldados adquirieron competencias técnicas y tácticas que les permiten operar diversos sistemas de telecomunicaciones, entre los que destacan los equipos VHF y HF. Asimismo, la instrucción recibida las capacita para levantar y operar una Estación de Telecomunicaciones y un Puesto de Mando a nivel Batallón, ampliando significativamente sus capacidades operativas en terreno.

Durante la ceremonia, y en reconocimiento a su destacado rendimiento académico, se distinguió a la SLC María Andrade G., quien obtuvo el primer lugar del curso. Asimismo, se otorgó la distinción “Espíritu Telecomunicador” a la SLC María Sánchez D., reflejo de su vocación, compromiso institucional y sólidos valores militares.

En su intervención, el Director de la Escuela felicitó a cada una de las soldados que participó en el curso, destacando el valor de este tipo de instancias formativas para el fortalecimiento profesional del personal en instrucción. En ese sentido, el Coronel Alaníz las instó a continuar por la senda de la superación constante y la adquisición permanente de conocimientos, ya sea proyectándose en una eventual continuidad en la carrera militar o aplicando estas competencias en su vida civil.

Esta instancia de formación reafirma el valor del Servicio Militar Obligatorio como un espacio de desarrollo personal y profesional, entregando herramientas concretas que fortalecen las capacidades operativas de las soldados conscriptos y contribuyen a su formación integral al servicio del país.

Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército.

