Punta Arenas,
1 de enero de 2026

INAUGURAN CURSO DE INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN SEGURA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS PARA SOLDADOS CONSCRIPTOS DEL EJÉRCITO

Con el propósito de potenciar la empleabilidad y entregar herramientas concretas para la proyección laboral de los jóvenes que cumplen su Servicio Militar Obligatorio. ​

foto 2

Esta semana se dio inicio al curso “Instalación y Mantención Segura de Líneas de Electricidad”, dirigido a soldados conscriptos del Ejército, orientado a su formación como linieros eléctricos, una especialidad técnica de alta demanda en el ámbito civil.

La instancia beneficia a 26 soldados conscriptos (SLCs), pertenecientes al Destacamento de Montaña N.º 17 “Los Ángeles” y al Regimiento N.º 9 “Chillán”, y se desarrolla en el marco del Programa Norte Laboral, iniciativa orientada a potenciar competencias técnicas y laborales certificables en quienes se encuentran próximos a finalizar su etapa de conscripción.

El curso contempla una formación teórica y práctica en labores propias del trabajo de los linieros eléctricos, encargados de instalar líneas de transmisión y distribución en postes y torres, con especial énfasis en los protocolos de seguridad, el uso adecuado de elementos de protección personal y la prevención de riesgos, considerando que se trata de funciones que se desarrollan mayoritariamente en altura y bajo estrictos estándares de seguridad. De esta manera, los contenidos se alinean con las exigencias del sector productivo y con normativas vigentes en materia de seguridad eléctrica.

A través del Programa Norte Laboral, los SLCs adquieren herramientas concretas que les permitirán enfrentar con mayores capacidades su futura inserción en el mundo laboral civil, complementando la formación valórica y disciplinaria entregada por el Ejército con competencias técnicas directamente aplicables al ámbito profesional.

En ese contexto, el SLC Víctor Molina A., quien realiza su segundo año de conscripción en el Regimiento N.º 9 “Chillán”, destacó la relevancia de esta capacitación. “Este curso es muy útil, ya que complementa la formación militar y entrega conocimientos aplicables al mundo laboral. Aunque mi objetivo es postular a la Escuela de Suboficiales una vez terminado el Servicio Militar, siempre es importante contar con herramientas adicionales. Además, lo que más disfruto es el trabajo en altura”, señaló.

En tanto, el profesor Daniel Escobar M., representante del Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) a cargo del curso en Regimiento N.º 9 “Chillán”, valoró el compromiso demostrado por los participantes. “Estamos abordando contenidos enfocados en la seguridad y en la correcta ejecución de labores eléctricas propias del trabajo de los linieros. Los alumnos han mostrado una alta motivación, y este tipo de capacitación tiene una alta empleabilidad, lo que sin duda les ayudará en su futuro laboral”, destacó.

Por su parte, el Sargento 2° Conscripto Ángel Ancamilla C., del Destacamento de Montaña N.º 17 “Los Ángeles”, señaló “este curso me ayudará a continuar desarrollándome una vez que termine el SMO. Además, me entrega conocimientos prácticos que abren nuevas oportunidades laborales”, afirmó.

Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército.


AVANZAN ESTUDIOS PARA INSTALAR TECHOS SOLARES EN ESCUELAS Y LICEOS DEL SLEP MAGALLANES

¡BIENVENIDO 2026! FELIZ AÑO NUEVO LES DESEA POLAR COMUNICACIONES

Leer Más

Desde Polar Comunicaciones queremos tomarnos un momento para enviarles nuestros mejores deseos para este Año Nuevo 2026.

Desde Polar Comunicaciones queremos tomarnos un momento para enviarles nuestros mejores deseos para este Año Nuevo 2026.

EN MENSAJE DE AÑO NUEVO, BORIC DESTACÓ ALZA DE LAS PENSIONES Y EL SUELDO MÍNIMO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

donde-llovera-para-despedir-el-ano-altiplano-y-patagonia-se-llevan-el-protagonismo-del-inicio-de-1767099628783_1024

¿DÓNDE LLOVERÁ PARA DESPEDIR EL AÑO? ALTIPLANO Y PATAGONIA SE LLEVAN EL PROTAGONISMO DEL INICIO DE 2026

LATAM AIRLINES GROUP APORTÓ US$65 MILLONES AL PIB DE MAGALLANES EN 2024 Y GENERÓ 2.500 EMPLEOS EN LA REGIÓN

