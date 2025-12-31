¿DÓNDE LLOVERÁ PARA DESPEDIR EL AÑO? ALTIPLANO Y PATAGONIA SE LLEVAN EL PROTAGONISMO DEL INICIO DE 2026

El final del año traerá contrastes en el tiempo de Chile. Mientras la zona central continuará estable y muy calurosa, la lluvia tendrá su propio protagonismo en los extremos del país: la Patagonia austral y el altiplano nortino.

Durante los últimos días del año y los primeros del siguiente, se esperan chubascos, tormentas aisladas y acumulados que podrían alcanzar entre 10 y 15 mm en sectores cordilleranos del norte, mientras el extremo sur recibirá frentes débiles pero persistentes.

Altiplano del norte: llegan las tormentas de verano

Desde la tarde del 31 comenzará a notarse la influencia de la Alta de Bolivia, fenómeno característico del verano altiplánico que favorece el desarrollo de nubosidad convectiva, chubascos y tormentas eléctricas. En sectores de altura de la región de Arica y Parinacota se esperan precipitaciones de entre 3 y 5 mm, como en Visviri.

Sin embargo, el escenario más relevante llegará durante el fin de semana. La franja lluviosa se extenderá hacia sectores cordilleranos y precordilleranos de Arica y Tarapacá, con acumulados más importantes.

¿Riesgos asociados? Sí: posibilidad de activación de quebradas, inestabilidad en caminos de altura y eventuales complicaciones para faenas mineras, por lo que será clave estar atentos a las recomendaciones oficiales.

Patagonia austral: Año Nuevo con lluvias, nubosidad y viento

En el extremo sur del país, el ambiente para celebrar Año Nuevo será totalmente distinto al del centro. Entre Los Lagos y Magallanes se sentirá la influencia de un sistema frontal que dejarán precipitaciones intermitentes durante este martes (30).

Las lluvias no serán continuas, pero sí recurrentes, alternando pausas y nuevos episodios durante las jornadas siguientes, con especial protagonismo en la región de Magallanes.

Durante la tarde del 31, el arribo de otro frente —más débil— podría dejar chubascos aislados en sectores insulares y localidades como Puerto Edén y Puerto Natales, mientras que Punta Arenas presentará nubosidad variable y posibles quiebres durante la noche de celebración.

Además de la lluvia, el viento jugará un papel clave en la Patagonia. En sectores insulares, las rachas podrían alcanzar cerca de 80 km/h, mientras que hacia el interior podrían rondar los 65 km/h, especialmente durante la tarde y noche del (31). En Puerto Williams también se esperan ráfagas intensas, por lo que será importante tomar precauciones.

Localidad Acumulado estimado (31 diciembre al 04 enero) Puerto Edén 2 mm Torres del Paine 3 mm Puerto Natales 8 mm Punta Arenas 5 mm Porvenir 3 mm Puerto Williams 9 mm

Los montos serán bajos durante los primeros días del año en el sur austral de Chile. Los acumulados se estimaron a partir de salidas de modelos del ECMWF y GFS.





Durante los primeros días del nuevo año, el viento continuará intenso, aunque comenzará a disminuir progresivamente. El anticiclón irá ganando terreno, aportando mayor estabilidad y reduciendo la probabilidad de precipitaciones, aunque con nubosidad frecuente sobre la Patagonia.





Chile despedirá el año con un escenario meteorológico claramente contrastado: estabilidad y calor extremo en el centro, tormentas estivales en el norte altiplánico y lluvias acompañadas de viento en la Patagonia austral.

Meteored seguirá atento a cada cambio para ayudarte a planificar. ¿Listos para recibir el nuevo año mirando el cielo?

Fuente: meteored.cl

