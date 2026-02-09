CONVOCAN A MUJERES DESTACADAS EN EL MARCO DEL 8M EN MAGALLANES

En el programa Buenos días región, la secretaria regional ministerial de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz, dio a conocer la convocatoria a “Mujeres Destacadas”, iniciativa que se desarrolla en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2026.



Durante la conversación, la autoridad explicó que cada 8 de marzo el Gobierno, en conjunto con organizaciones de mujeres, realiza una pausa para hacer un balance de los avances alcanzados en materia de igualdad de género, así como para relevar los desafíos pendientes. En esta oportunidad, señaló que se realizará un recuento de los últimos cuatro años y se mantendrá la tradición regional de visibilizar el aporte de mujeres que contribuyen al avance de la equidad de género en Magallanes.



Alejandra Ruiz indicó que la actividad conmemorativa se desarrollará el lunes 9 de marzo, a las 17:30 horas, en el Liceo Sara Brown, instancia en la que se reconocerá a ocho mujeres destacadas por su contribución en distintos ámbitos y por su trabajo en favor de otras mujeres, desde diversas áreas del quehacer social, político y comunitario.



En Buenos días región, la seremi enfatizó que este reconocimiento no corresponde a un nombramiento directo del ministerio, sino que se basa en una convocatoria abierta a la comunidad, con bases públicas y un proceso transparente de evaluación. Las postulaciones pueden ser realizadas por personas naturales, organizaciones sociales, sindicales, partidos políticos, instituciones o familiares, eliminando barreras de acceso para fomentar una amplia participación.



La autoridad explicó que las postulaciones se realizan mediante una ficha que considera antecedentes personales y distintos ítems de evaluación, tales como liderazgo social o político, autonomía económica, apoyo a emprendedoras, prevención de la violencia contra las mujeres y difusión de derechos sexuales y reproductivos. Las postulaciones serán evaluadas por una comisión, cuyos integrantes califican de manera individual para luego obtener un promedio final.



Finalmente, Alejandra Ruiz realizó una invitación a toda la comunidad magallánica a participar de esta convocatoria, señalando que el plazo para postular se encuentra abierto hasta el 25 de febrero.