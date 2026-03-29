ANALISTA ADVIERTE IMPACTO GLOBAL DE CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE Y CUESTIONA ESTRAGIA DE ESTADOS UNIDOS

En una nueva edición de Buenos Días Región, programa de Polar Comunicaciones, el analista geopolítico Juan Pablo Toro abordó el complejo escenario internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente y el rol de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, advirtiendo sobre sus implicancias políticas, económicas y estratégicas a nivel global.

Durante la conversación, el especialista explicó que la actual política exterior estadounidense ha mostrado un carácter más transaccional, utilizando distintos instrumentos de poder incluido el militar para alcanzar sus objetivos. En ese contexto, sostuvo que la intervención en Medio Oriente carece de una estrategia clara de entrada y salida, lo que ha generado un escenario de incertidumbre y tensión permanente.

Asimismo, destacó que el conflicto ya está teniendo efectos económicos a nivel mundial, especialmente en países importadores de petróleo como Chile, donde podría impactar en la inflación. En contraste, naciones exportadoras como Brasil podrían experimentar un crecimiento mayor, evidenciando cómo la guerra influye directamente en el equilibrio económico global.

Toro también puso énfasis en el rol estratégico del estrecho de Ormuz, señalando que Irán posee una capacidad significativa para afectar el suministro energético mundial. Esta situación, indicó, complica aún más a Estados Unidos, que enfrenta dificultades para proyectar una salida del conflicto sin reconocer el poder de presión que mantiene el país asiático.

En materia militar, el analista subrayó el creciente protagonismo de nuevas tecnologías, particularmente el uso masivo de drones, que han cambiado la dinámica de los enfrentamientos. Según explicó, actualmente es más barato atacar que defender, lo que permite a actores con menores recursos generar daños significativos y prolongar los conflictos en el tiempo.

Finalmente, advirtió que este escenario también tiene repercusiones en la política interna estadounidense, especialmente de cara a las elecciones de medio mandato. La guerra, poco popular entre la ciudadanía, podría afectar el respaldo al gobierno y marcar el rumbo del segundo mandato de Trump, en un contexto donde según concluyó se ha vuelto cada vez más difícil controlar la narrativa frente a un conflicto de evolución incierta.