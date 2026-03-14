ANALISTA POLÍTICO IGNACIO IMAS ARENAS ADVIERTE DESAFÍOS PARA NUEVO ESCENARIO POLÍTICO EN CHILE

En el programa Buenos Días Región, el cientista político Ignacio Imas Arenas, integrante de Imaginacción, analizó el escenario político chileno y los desafíos que enfrentan los liderazgos en un contexto marcado por altas expectativas ciudadanas y una creciente desconfianza hacia la clase política.

El analista señaló que las figuras de Gabriel Boric y José Antonio Kast representan, en cierto sentido, “caras contrapuestas de un mismo espejo”, ya que ambos llegaron con propuestas orientadas a responder a los principales problemas del país en el corto plazo, pero con dificultades para plantear políticas de largo alcance que proyecten el desarrollo nacional.

En ese contexto, explicó que uno de los factores que ha modificado el escenario electoral es la implementación del voto obligatorio, lo que incorporó a millones de personas que antes no participaban en procesos electorales. Según indicó, muchos de estos votantes mantienen una mirada crítica hacia la élite política, lo que podría traducirse en un apoyo a candidaturas consideradas “antisistema”.

Imas también abordó el fenómeno del economista Franco Parisi, a quien calificó como un “caso de estudio” dentro de la política chilena. A su juicio, el líder del Partido de la Gente ha logrado posicionarse mediante un discurso populista que conecta con sectores desencantados de la política tradicional y que podría volver a competir en futuras elecciones presidenciales.

El cientista político agregó que la fragmentación del sistema político y la proliferación de partidos generan incentivos para discursos polarizantes o de nicho, situación que se ve reforzada por el impacto de las redes sociales y la circulación de información fragmentada o desinformación en el debate público.

Finalmente, advirtió que los gobiernos enfrentan el desafío de administrar las altas expectativas generadas durante las campañas. En ese sentido, subrayó que la capacidad de construir acuerdos en el Congreso y comunicar adecuadamente las decisiones de política pública será clave para mantener la estabilidad política y responder a las demandas de la ciudadanía.