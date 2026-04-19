SEREMI DE GOBIERNO ÁNGEL ROA ABORDA PLAN ECONÓMICO: REBAJA DE IMPUESTOS Y MEDIDAS PARA REACTIVAR EL EMPLEO

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el vocero de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegria, abordó los principales alcances del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico, iniciativa que contempla una serie de medidas tributarias, laborales y sociales orientadas a reactivar la economía y apoyar a distintos sectores de la población.

Durante la conversación, la autoridad explicó que la propuesta incluye modificaciones relevantes en materia impositiva, señalando que “el proyecto de ley tiene hartas aristas pero yo creo que algo que le preocupa a la gente es como esto les beneficia a ellos, el proyecto trabaja mucho en la parte tributaria de un 27 a un 23% la gente puede preguntarse como eso puede beneficiarlos a ellos”.

En esa línea, vinculó los cambios tributarios con el empleo, indicando que “hoy dia estamos al 6% de desempleo a nivel regional y 8% a nivel nacional y eso tiene que ver con cambios tributarios que se hicieron años atras, no se recaudo lo que penso que se iba a recaudar, eso se traduce que aumenta la cantidad de desempleo, una de las cosas que queremos con este proyecto de ley es poder volver a crear empleo pleno”.

Asimismo, destacó medidas de aplicación inmediata, como el impulso al sector vivienda, detallando que “por otro lado tambien tenemos medidas inmediatas como por ejemplo la elimininacion del iva a vivienda por 12 meses”. A esto se suman iniciativas enfocadas en la población mayor, apuntando a aliviar la carga económica de este grupo: “tenemos algo que tiene ver con los adultos mayores, es compleja la situacion de pagar contribuciones despues de los 65 años”.

El vocero también se refirió al componente de reconstrucción, subrayando la magnitud de los recursos necesarios tras emergencias recientes: “el tema de la reconstruccion, necesitamos levantar lo que paso en los incendios, se necesita tener 400mil millones para poder efectuar esa reparacion”.

Finalmente, abordó los incentivos dirigidos a las pequeñas y medianas empresas, enfatizando el rol de estas en la generación de empleo formal. “fomento al empleo formal, actualmente las pymes pagan el 12,5% del impuesto a primera categoria y cuando se de este incentivo para que ellos puedan contratar que ese impuesto pueda bajar a 7-8% aproxidamente”, señaló.

El proyecto, según explicó la autoridad, busca articular una respuesta integral que combine crecimiento económico, reconstrucción y apoyo social, con especial énfasis en la reactivación del empleo y el fortalecimiento de las pymes.





​

