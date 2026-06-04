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4 de junio de 2026

4 DE JUNIO DE 1940: MISIÓN NORTEAMERICANA LLEGÓ A CHILE PARA COLABORAR CON LA FUERZA AÉREA NACIONAL

Aniversario Polar nº86

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Una misión de aviadores militares norteamericanos llegó a Chile para colaborar con la Fuerza Aérea Nacional, según informó El Magallanes en su edición del martes 4 de junio de 1940. La delegación había sido contratada para asesorar técnicamente al país y estaba integrada por profesionales con experiencia en distintas áreas de la aviación.

La noticia se publicaba en medio de una creciente tensión internacional. En sus páginas interiores, el diario advertía que Italia intensificaba sus preparativos para ingresar a la Segunda Guerra Mundial, mientras Berlín informaba sobre nuevos bombardeos contra posiciones británicas, holandesas y belgas.

Desde Punta Arenas, la comunidad podía seguir simultáneamente los debates nacionales y la evolución del conflicto europeo. La edición ofrece una ventana a una época en que las noticias internacionales comenzaban a adquirir una presencia decisiva en la vida informativa regional.



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3 DE JUNIO DE 1940: DUNKERQUE Y LOS BOMBARDEOS SOBRE PARÍS MARCARON LA ACTUALIDAD INTERNACIONAL

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