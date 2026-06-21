21 DE JUNIO DE 1940: CHILE ANALIZABA LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA MIENTRAS FRANCIA NEGOCIABA EL ARMISTICIO

El viernes 21 de junio de 1940, El Magallanes informó que el Consejo de Gabinete había debatido preferentemente la situación internacional. La guerra en Europa concentraba la atención del Gobierno chileno, mientras continuaban las conversaciones para suspender las hostilidades entre Francia y Alemania.

En la página internacional, el diario reprodujo un mensaje atribuido al mariscal Philippe Pétain, quien llamó a los franceses a mantenerse unidos durante los “días sombríos” que enfrentaba el país. La edición también recogió versiones sobre una eventual suspensión del avance alemán mientras se definían las condiciones del armisticio.

La portada incorporaba además noticias vinculadas con la agenda social y cultural chilena. Entre ellas figuraban la creación del Instituto de Extensión Musical y el anuncio de un proyecto para proteger a la madre, la infancia y la adolescencia. Desde Magallanes, los lectores seguían simultáneamente una crisis internacional decisiva y los debates que continuaban desarrollándose en el país.

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