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22 de junio de 2026

22 DE JUNIO DE 1940: ALEMANIA ENTREGÓ A FRANCIA LAS CONDICIONES PARA SUSPENDER LAS HOSTILIDADES

​Mes aniversario Radio Polar 86 años.

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Alemania entregó a Francia una extensa documentación con las condiciones necesarias para detener las hostilidades, según informó El Magallanes el sábado 22 de junio de 1940. Las negociaciones avanzaban después de la rápida ofensiva alemana, la ocupación de París y el debilitamiento de las defensas francesas.

Uno de los asuntos relevantes dentro de las conversaciones era el futuro de la escuadra francesa. La situación de la flota tenía una importancia estratégica considerable, debido a su posible impacto sobre el equilibrio naval europeo y sobre la continuidad del conflicto en otros frentes.

En Chile, la portada también reflejaba la creciente preocupación del continente americano frente a la guerra. Dieciocho naciones habían adherido a la Conferencia de Cancilleres y el país analizaba su participación en acuerdos regionales. Desde Punta Arenas, las páginas del diario mostraban cómo un conflicto europeo comenzaba a generar respuestas diplomáticas y económicas en América.




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21 DE JUNIO DE 1940: CHILE ANALIZABA LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA MIENTRAS FRANCIA NEGOCIABA EL ARMISTICIO

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