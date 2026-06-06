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6 de junio de 2026

6 DE JUNIO DE 1940: EL AVANCE ALEMÁN PRESIONABA LAS DEFENSAS FRANCESAS EN EL SOMME

​Mes aniversario Radio Polar 86 años

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El jueves 6 de junio de 1940, El Magallanes informó que la batalla se había reanudado con violencia en todo el frente del Somme. Un comunicado del Alto Mando daba cuenta del cruce del río por parte de las fuerzas alemanas y de la ruptura de posiciones defensivas francesas.

La información llegaba en un momento crítico para Francia, después de la evacuación de Dunkerque y ante la continuidad de una ofensiva que amenazaba con extenderse hacia otros puntos estratégicos. El diario también recogía la postura de Estados Unidos, que advertía que no reconocería eventuales cambios de soberanía en territorios del hemisferio occidental pertenecientes a potencias europeas.

La edición permite dimensionar cómo una comunidad distante del frente de batalla seguía diariamente cada movimiento de la guerra. Desde Magallanes, las noticias internacionales eran parte central de la conversación pública y ofrecían a los lectores una mirada inmediata sobre un escenario mundial en profunda transformación.



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5 DE JUNIO DE 1940: ALEMANIA INICIÓ UNA NUEVA OFENSIVA EN EL FRENTE DEL SOMME

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